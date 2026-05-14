बंगाल से भोपाल आकर खपा रहा था 500 के करारे नोट, नकली नोटों का बंगाल और बांग्लादेशी कनेक्शन
भोपाल से सामने आया नकली नोटों का संसार, बर्खास्त जवान का भाई चंद घंटों में छाप देता था 500 के नकली नोट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 9:12 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 9:21 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नकली नोट के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है. क्राइम ब्रांच की जांच भोपाल से सीधे बंगाल तक जा पहुंची है. जांच में सामने आया है कि नकली नोट के कारोबार में शामिल डॉक्टर सैफुल इस्लाम बंगाल से आकर भोपाल में रह रहा था. उसके पास से पुलिस ने डेढ़ लाख रु के नकली नोट बरामद किए हैं. वहीं, पूछताछ के बाद नकली नोट के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है.
पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें थीं पीछे
पूछताछ के बाद पुलिस को नकली नोट के नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड शरीफ उल इस्लाम और उसके भाई समीर इस्लाम का भी सुराग मिला है, सैफुल भी इन्हीं का भाई बताया जा रहा है. मास्टरमाइंड शरीफ तक पहुंचने के लिए भोपाल पुलिस के साथ इंटेलिजेंस की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं. जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपियों में से एक यानी समीर इस्लाम बीएसएफ से हुआ था. ऐसे में पुलिस को शक है कि उसी के जरिए ये पूरा कारोबार चल रहा था. इसे लेकर पुलिस आतंकी कनेक्शन भी खंगाल रही है.
बांग्लादेश सीमा पर पदस्थ था समीर
पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों भाई बीएसएफ में पदस्थ रहे अपने भाई समीर के जरिए लाखों के नकली नोट खपा रहे थे. समीर पहले बांग्लादेश सीमा पर तैनात रह चुका है लेकिन खुलासे के बाद उसे बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था. वहीं, इंटेलिजेंस की जानकारी के आधार पर भोपाल की कोहेफ़िज़ा पुलिस ने 7 मई को डॉक्टर सैफुल इस्लाम को करीब डेढ़ लाख रु के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था.
पाकिस्तान से भी हो सकता है कनेक्शन
भोपाल से पकड़ा गया आरोपी सैफुल बंगाल का रहने वाला था और साल 2024 से भोपाल के शाहपुरा इलाके में आकर रहने लगा था. तलाशी के दौरान उसके पास से +44 की इंटरनेशनल सिम भी मिली थी. पुलिस को आशंका है कि पाकिस्तान में छपी फर्जी भारतीय करेंसी पहले बांग्लादेश पहुंचाई गई और फिर वहां से भारत में तस्करी कर कई राज्यों में खपाई गई. जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में कर्नाटक में सामने आए नकली नोट मामले में भी शरीफ उल इस्लाम और उसके भाई समीर का नाम सामने आया था.
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अब भोपाल पुलिस पुराने रिकॉर्ड और अन्य राज्यों की एजेंसियों से भी जानकारी जुटा रही है. सैफुल इस्लाम को लेकर कोहेफ़िज़ा पुलिस बंगाल भी गई थी लेकिन मुख्य आरोपी वहां से भी फरार हो गया था. पुलिस ने सैफुल इस्लाम को कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. वहीं, उसके भाईयों की तलाश जारी है.
पुलिस कमिश्नर ने कहा-
भोपाल में नकली नोट मिलने के मामले में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा, '' पुलिस सैफुल इस्लाम को गिरफ्तार करने के बाद बंगाल लेकर गई थी लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो गया है, जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा. उसका बांग्लादेश या पाकित्सान से कनेक्शन है या नहीं, ये मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा. इस मामले में नकली नोट के नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है.''