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बंगाल से भोपाल आकर खपा रहा था 500 के करारे नोट, नकली नोटों का बंगाल और बांग्लादेशी कनेक्शन

भोपाल से सामने आया नकली नोटों का संसार ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नकली नोट के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है. क्राइम ब्रांच की जांच भोपाल से सीधे बंगाल तक जा पहुंची है. जांच में सामने आया है कि नकली नोट के कारोबार में शामिल डॉक्टर सैफुल इस्लाम बंगाल से आकर भोपाल में रह रहा था. उसके पास से पुलिस ने डेढ़ लाख रु के नकली नोट बरामद किए हैं. वहीं, पूछताछ के बाद नकली नोट के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें थीं पीछे पूछताछ के बाद पुलिस को नकली नोट के नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड शरीफ उल इस्लाम और उसके भाई समीर इस्लाम का भी सुराग मिला है, सैफुल भी इन्हीं का भाई बताया जा रहा है. मास्टरमाइंड शरीफ तक पहुंचने के लिए भोपाल पुलिस के साथ इंटेलिजेंस की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं. जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपियों में से एक यानी समीर इस्लाम बीएसएफ से हुआ था. ऐसे में पुलिस को शक है कि उसी के जरिए ये पूरा कारोबार चल रहा था. इसे लेकर पुलिस आतंकी कनेक्शन भी खंगाल रही है. बंगाल से भोपाल आकर खपा रहा था 500 के करारे नोट (Etv Bharat) बांग्लादेश सीमा पर पदस्थ था समीर पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों भाई बीएसएफ में पदस्थ रहे अपने भाई समीर के जरिए लाखों के नकली नोट खपा रहे थे. समीर पहले बांग्लादेश सीमा पर तैनात रह चुका है लेकिन खुलासे के बाद उसे बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था. वहीं, इंटेलिजेंस की जानकारी के आधार पर भोपाल की कोहेफ़िज़ा पुलिस ने 7 मई को डॉक्टर सैफुल इस्लाम को करीब डेढ़ लाख रु के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था.