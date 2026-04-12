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फेक करंसी खपाने वाला गैंग सक्रिय, असली लेकर थमा देता है नकली नोट, दुकानदार को ऐसा लगाया चूना

हमीरपुर: सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहरड़ा बाइपास सड़क पर एक 74 वर्षीय दुकानदार के साथ नकली नोटों के जरिए ठगी का मामला सामने आया है. दो अज्ञात युवकों ने चालाकी से बुजुर्ग को 200-200 रुपये के नकली नोट थमाकर हजारों रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया. ठगी का शिकार हुए बुजुर्ग चुन्नी लाल ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है.

शिकायत में बताया गया कि लोहरड़ा बाइपास पर एक छोटी दुकान है. घटना दोपहर के समय की है, जब दो युवक कार में सवार होकर दुकान पर पहुंचे. उन्होंने पहले नमकीन खरीदी और चाय पी, जिससे दुकानदार का भरोसा जीत लिया. इसके बाद बातचीत के दौरान युवकों ने दुकानदार से कहा कि उनके पास 200 रुपये के नोट हैं और वो बदले में 500 रुपये के नोट लेना चाहते हैं. भरोसे में आकर बुजुर्ग दुकानदार ने उन्हें 500 रुपये के 12 नोट, यानी कुल 6000 रुपये दे दिए. बदले में आरोपियों ने दुकानदार को 200 रुपये के 30 नोट थमा दिए. दुकानदार ने बिना जांच किए नोट गल्ले में रख लिए. अगले दिन जब चुन्नी लाल ने नोटों की जांच की, तो उन्हें बड़ा झटका लगा. 30 में से 16 नोट पूरी तरह नकली पाए गए, जबकि केवल 14 नोट असली निकले. इस तरह उन्हें करीब 3200 रुपये का नुकसान हुआ