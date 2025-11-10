ETV Bharat / state

गया में चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, पकड़ी गई जाली नोटों की खेप और हेरोइन

गया : बिहार के गया में चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नकली नोट और हीरोइन की बारामदगी की गई है. एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है. एक नाबालिक को मौके से पकड़ा गया है.

एसएसबी की कार्रवाई में मिली सफलता : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए जिले में अवैध मादक पदार्थ के कारोबारी के खिलाफ विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बाराचट्टी थाना क्षेत्र में नकली नोट और मादक पदार्थ की तस्करी होने की सूचना मिली. इसके बाद गया एसएसपी आनंद कुमार ने विशेष टीम का गठन किया. विशेष टीम में एसएसबी और बाराचट्टी थाना की पुलिस को शामिल किया गया.

ऑनलाइन सेंटर से बरामद हुआ जाली नोट : इसके बाद एसएसबी और पुलिस ने बाराचट्टी थाना अंतर्गत सोभ स्थित अनुष्का ऑनलाइन सेंटर में छापेमारी की. इस दौरान सेंटर में एक डिब्बे में छुपा कर रखे गए. 500, 200 और 100 के नकली नोटों की बारामदगी की गई है.

हेरोइन और जाली नोट जब्त : 500 के 8 नोट और 200 के 30 जाली नोट बरामद किए गए. वहीं, 100 के भी 100 नोट बरामद किए गए. इसी क्रम में प्लास्टिक में रखा हेरोइन मादक पदार्थ बरामद किया गया है. हालांकि बरामद हेरोइन सिर्फ 5 ग्राम बताया जाता है. इस सफलता के बाद सुरक्षाबलों द्वारा संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जहां से मादक पदार्थ की और बरामदगी की संभावना है.