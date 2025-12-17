ETV Bharat / state

खुद को बता रहा था सीआरपीएफ कमांडेंट, ट्रैफिक पुलिस को दिखा रहा था धौंस, जानें फिर क्या हुआ

बोकारो में फर्जी सीआरपीएफ कमांडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ट्रैफिक पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था.

Fake CRPF Commandant Arrested
बोकारो पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 17, 2025 at 9:05 PM IST

2 Min Read
बोकारो: सीआरपीएफ कमांडेंट बनकर ट्रैफिक पुलिस पर धौंस दिखाने वाले फर्जी कमांडेंट अश्विनी कुमार ठाकुर को ट्रैफिक पुलिस ने पड़कर बीएस सिटी थाने के हवाले किया है. पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है. दरअसल, वाहन जांच के क्रम में आरोपी ने ट्रैफिक पुलिस के पदाधिकारी और कर्मियों को सस्पेंड कराने की धमकी दी थी और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अश्विनी कुमार ठाकुर खुद को सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बता रहा था और अपना नाम संतोष कुमार बता रहा था और खुद को छत्तीसगढ़ के सुकमा में पदस्थापित होने की बात कह रहा था. जब उसे ट्रैफिक पुलिस में तैनात सहायक अवर निरीक्षक ओशो प्रदीप ने आई कार्ड दिखाने की बात कही, तो उसने अपना कार्ड दिखाया, जो जांच में फर्जी निकला. आई कार्ड में लगी तस्वीर से उसका चेहरा मैच नहीं कर रहा था.

मोबाइल फोन और अन्य फर्जी परिचय पत्र बरामद

उसके मोबाइल फोन से दो अन्य फर्जी परिचय पत्र भी बरामद किया गया. बरामद दूसरा आई कार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड संस्था के नाम पर है और उसपर असीम कुमार का नाम लिखा है. पूछताछ के क्रम में उसने अपना वास्तविक नाम बताया. साथ ही आधार कार्ड दिखाया. जिसमें उसका नाम अश्विनी कुमार ठाकुर, पता-बीएस सिटी थाना, जोशी कॉलोनी लिखा है. इस मामले में पुलिस ने सहायक अवर निरीक्षक ओशो प्रदीप के आवेदन पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया है.

चास थाना प्रभारी ने की पुष्टि

मामले में इंस्पेक्टर सह चास प्रभारी सुषमा कुमारी ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की. शक होने पर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

