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नकली कॉस्मेटिक्स का निर्माण, ब्यूटी क्रीम और फेशियल सीरम जब्त, 5 लाख की सामग्री जब्त, फर्म पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई

नकली कॉस्मेटिक्स रायपुर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर की टीम ने मंगलवार को बिना वैध निर्माण लाइसेंस के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण करने वाली फर्म के खिलाफ कार्रवाई की. लगभग 5 लाख रुपए की सामग्री जब्त किया गया है. यह कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं सहायक औषधि नियंत्रक बेनी राम साहू के मार्गदर्शन में की गई.

बिना लाइसेंस के कॉस्मेटिक्स निर्माण खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रायपुर के महावीर नगर स्थित मेसर्स शिव बाबा इंटरनेशनल का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फर्म के संचालक महेंद्र सचदेव द्वारा बिना वैध निर्माण अनुज्ञप्ति के विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण किया जा रहा था. विभाग द्वारा फर्म को किसी प्रकार की निर्माण अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी. निरीक्षण के दौरान मौके पर ग्लैमरिक्स ब्यूटी क्रीम, मॉम ब्यूटी व्हाइटनिंग क्रीम और क्वीनज़ पर्ल फेशियल सीरम का निर्माण किया जाना पाया गया. टीम ने तीनों उत्पादों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए निर्मित उत्पादों को जब्त किया.