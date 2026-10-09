फर्जी निगमकर्मी कर रहे कचरा संग्रहण के नाम पर अवैध वसूली, नगर निगम ने लिया एक्शन
सागर नगर निगम ने कहा कि अगर कोई निगम के नाम पर पैसा वसूलना चाहता है, तो उसका पहचान पत्र मांगें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:22 PM IST
सागर: आपके दरवाजे पर अगर कोई खुद को निगमकर्मी बताकर कचरा संग्रहण शुल्क वसूलने आ रहा है, तो उसकी आईडी कार्ड मांगिए. और अगर अपनी पहचान बताने में संबंधित व्यक्ति नाकाम है, तो उसे किसी तरह का शुल्क नहीं दीजिए. ये कहना है सागर नगर निगम का.
दरअसल सागर में इन दिनों नगर निगम के कचरा संग्रहण के नाम पर अवैध वसूली का काम बड़े जोरों से चल रहा है. वैसे तो निगम को काफी शिकायत मिल रही थीं, लेकिन पिछले सोमवार को एक अवैध व्यक्ति के इस कारनामे के खुलासे के बाद अब नगर निगम के पास शिकायतों का अंबार लग गया है. ऐसे में नगर निगम को बाकायदा शिकायत के लिए नंबर जारी कर लोगों को बताना पड़ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो नगर निगम के नाम पर पैसा वसूलना चाहता है, तो उसका पहचान पत्र मांगे और पहचान पत्र ना होने पर निगम के नंबरों पर सूचित करें.
नगर निगम आयुक्त को शहर के कई इलाकों से मिली थी शिकायतें
दरअसल नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री को शहर के शिवाजीनगर, तिली, बाघराज, काकागंज, पंतनगर, लक्ष्मीपुरा और केशवगंज वार्ड से शिकायतें मिली थी कि कचरा गाड़ी के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं. जब शिकायत मिलने पर जांच कराई गई, तो पाया गया कि संबंधित व्यक्ति नगर निगम या कचरा निष्पादन एजेंसी का कर्मचरी नहीं था. ऐसे में निगम आयुक्त द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए.
कचरा गाड़ी प्रबंधक फिरोज खान ने बताया "कचरा गाड़ी के नाम पर रुपए की मांग करने वाला अज्ञात व्यक्ति सागर एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है. नागरिकों से अपील है कि कंपनी या कचरा संग्रहण व्यवस्था के नाम पर किसी अनधिकृत व्यक्ति को राशि नहीं दें. यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की मांग करता है तो तत्काल नगर निगम को सूचना दें."
नगर निगम ने जारी किए शिकायती नंबर
नगर निगम ने अपील जारी करते हुए कहा है कि शहर में कचरा संग्रहण व्यवस्था के संबंध में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अवैध वसूली की मांग की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं. जिससे कि नागरिकों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके. नगर निगम क्षेत्र में कचरा संग्रहण व्यवस्था के नाम पर यदि कोई अज्ञात व्यक्ति नागरिकों से राशि की मांग करता है, तो नागरिक किसी भी प्रकार की राशि उसे न दें और तत्काल इसकी सूचना नगर निगम द्वारा जारी मोबाइल नंबरों- 9111016108, 9111016104 एवं 9111016153 पर पर दें.