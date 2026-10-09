ETV Bharat / state

फर्जी निगमकर्मी कर रहे कचरा संग्रहण के नाम पर अवैध वसूली, नगर निगम ने लिया एक्शन

सागर में कचरा संग्रहण के नाम पर अवैध वसूली का आरोप ( ETV Bharat )

सागर: आपके दरवाजे पर अगर कोई खुद को निगमकर्मी बताकर कचरा संग्रहण शुल्क वसूलने आ रहा है, तो उसकी आईडी कार्ड मांगिए. और अगर अपनी पहचान बताने में संबंधित व्यक्ति नाकाम है, तो उसे किसी तरह का शुल्क नहीं दीजिए. ये कहना है सागर नगर निगम का.

दरअसल सागर में इन दिनों नगर निगम के कचरा संग्रहण के नाम पर अवैध वसूली का काम बड़े जोरों से चल रहा है. वैसे तो निगम को काफी शिकायत मिल रही थीं, लेकिन पिछले सोमवार को एक अवैध व्यक्ति के इस कारनामे के खुलासे के बाद अब नगर निगम के पास शिकायतों का अंबार लग गया है. ऐसे में नगर निगम को बाकायदा शिकायत के लिए नंबर जारी कर लोगों को बताना पड़ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो नगर निगम के नाम पर पैसा वसूलना चाहता है, तो उसका पहचान पत्र मांगे और पहचान पत्र ना होने पर निगम के नंबरों पर सूचित करें.