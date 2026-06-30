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करावल नगर में दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी कांस्टेबल बन घूम रहा था युवक, AATS ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) ने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को पुलिस कांस्टेबल बताने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 26 वर्षीय शाहरुख खान के रूप में हुई है. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस ने उसके कब्जे से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की वर्दी भी बरामद की है.

डीसीपी राहुल अलावल ने बताया कि, 28 जून की रात करीब 9:40 बजे AATS की गश्ती टीम को गुप्त सूचना मिली कि नंद नगरी स्थित एसडीएम कार्यालय में दिल्ली सिविल डिफेंस स्वयंसेवक के रूप में तैनात एक व्यक्ति करावल नगर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर पिकेट के पास दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों के बीच खुद को पुलिस कांस्टेबल बताकर घूम रहा है.

असली दिल्ली पुलिस को नकली पुलिसकर्मी के बारे में सूचना मिली

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 9:50 बजे मौके पर छापेमारी की और संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम शाहरुख खान बताया और दावा किया कि वह करावल नगर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है.

आरोपी से सख्ती से की गई पूछताछ