सावधान..! कहीं आप ब्रांडेड कंपनी के नकली सिगरेट तो नहीं पी रहे, करोड़ों का माल देख पुलिस के उड़े होश
विदेशी सिगार के नाम पर देसी बीड़ी. मुजफ्फरपुर में दो करोड़ के नकली सिगार-सिगरेट जब्त हुए हैं. पढ़ें खबर
Published : January 17, 2026 at 6:29 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर बड़ी कार्रवाई की गई है. जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बाजार स्थित शीतला माता मंदिर रोड पर पुलिस ने नकली सिगार और सिगरेट की भारी खेप बरामद की है. जब्त की गई सामग्री की अनुमानित बाजार कीमत डेढ़ से दो करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह पूरा स्टॉक एक मकान में चोरी-छिपे रखा गया था, जहां से शहर समेत अन्य इलाकों में सप्लाई की जा रही थी.
नकली सिगार, सिगरेट बरामद : यह कार्रवाई देश की एक बड़ी सिगरेट कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर की गई. सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जब मकान की तलाशी ली गई तो वहां भारी मात्रा में नकली सिगार, सिगरेट और पैकेजिंग से जुड़ा सामान देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. बरामद उत्पाद उस कंपनी के नाम और ब्रांड की नकल कर तैयार किए गए थे. जांच में यह भी सामने आया है कि जब्त सामग्री में कुछ ऐसे उत्पाद शामिल हैं, जो विदेशों में सप्लाई किए जाने वाले ब्रांड के नाम पर बेचे जा रहे थे.
एक मकान से पूरे सप्लाई नेटवर्क का संचालन : मुंबई से आए अधिकारी शिवाय ने बताया कि कंपनी को लंबे समय से ग्राहकों की ओर से शिकायतें मिल रही थीं. इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और वरीय अधिकारियों को दी गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि एक मकान से पूरे सप्लाई नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था.
''इससे कंपनी को राजस्व का नुकसान हो रहा था, सरकार को टैक्स की क्षति पहुंच रही थी और लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा था. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि जब्त सिगार और तंबाकू उत्पाद कूरियर के माध्यम से मंगाए जाते थे.''- शिवाय, कंपनी के अधिकारी
Action में पुलिस : जांच के दौरान कई कार्टन पर संचालक का नाम इंद्रमोहन और पता रामबाग रोड, कालाजार अस्पताल के समीप अंकित पाया गया है. कार्टन पर मोबाइल नंबर भी दर्ज था, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है.
एक साल पहले किराए पर लिया मकान : पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जिस मकान में नकली सिगार और सिगरेट का स्टॉक रखा गया था, वह मकान अभिषेक कुमार का है. मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि उन्होंने करीब एक वर्ष पहले इंद्रमोहन को गोदाम के रूप में यह मकान किराये पर दिया था. उन्होंने रेंट एग्रीमेंट भी पुलिस को सौंप दिया है.
''कंपनी अधिकारियों की शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में नकली सिगार और सिगरेट बरामद हुई है. पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''- सुरेश कुमार, डीएसपी, टाउन
