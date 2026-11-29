सिगरेट नकली, धंधा असली! एसटीएफ का बड़ा भंडाफोड़, 800 पैकेट बरामद
Counterfeit cigarettes in Dehradun: आरोपी की पहचान अबूसाद निवासी ग्राम मनकी, देवबंद, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 7:11 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ और कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने नकली उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ITC कंपनी की नकली सिगरेट का कारोबार करने वाले एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकली सिगरेट के 800 पैकेट बरामद किए हैं. आरोपी सहारनपुर से नकली सिगरेट लाकर दून और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था.
पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर नकली दवाइयों, खाद्य सामग्री और अन्य नकली उत्पादों का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान एसटीएफ और पटेलनगर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति लंबे समय से नकली सिगरेट का कारोबार कर रहा है.
मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ, पटेलनगर पुलिस और ITC कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने आजाद कॉलोनी, आईएसबीटी के पास छापेमारी की. इस दौरान एक व्यक्ति को 800 पैकेट नकली सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया गया.
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि पूछताछ में आरोपी की पहचान अबूसाद निवासी ग्राम मनकी, देवबंद, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई. आरोपी ने बताया कि वह नकली सिगरेट सहारनपुर के अंबेहटा से लाकर देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था. साथ ही बरामद सिगरेट के पैकेटों की जांच करने पर सभी पर एक ही सीरियल नंबर अंकित मिला. इससे सिगरेट के नकली होने की पुष्टि हुई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.