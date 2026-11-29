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सिगरेट नकली, धंधा असली! एसटीएफ का बड़ा भंडाफोड़, 800 पैकेट बरामद

नकली सिगरेट के 800 पैकेट बरामद ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ और कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने नकली उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ITC कंपनी की नकली सिगरेट का कारोबार करने वाले एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकली सिगरेट के 800 पैकेट बरामद किए हैं. आरोपी सहारनपुर से नकली सिगरेट लाकर दून और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था.

पुलिस के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर नकली दवाइयों, खाद्य सामग्री और अन्य नकली उत्पादों का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान एसटीएफ और पटेलनगर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति लंबे समय से नकली सिगरेट का कारोबार कर रहा है.