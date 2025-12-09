ETV Bharat / state

बिहार में धड़ल्ले से बिक रही नकली सिगरेट, 5 सालों से चल रहा था कारोबार

अगर आप भी सिगरेट पीते हैं तो सावधान हो जाएं. बिहार में धड़ल्ले से नकली सिगरेट का कारोबार चल रहा है. पढ़ें

Fake cigarette factory busted
मुंगेर में नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 9, 2025 at 4:58 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में पुलिस ने सोमवार की बीती रात एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है. शहर के बीचोबीच पांच साल से चल रही नकली सिगरेट फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां बड़े नामी ब्रांडों की फर्जी सिगरेट तैयार कर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई की जा रही थी.

मुंगेर में नकली सिगरेट फैक्ट्री का खुलासा: पुलिस ने जब छापेमारी की तो लाखों रुपए मूल्य की नकली सिगरेट बरामद हुई है. वहीं छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया,जबकि मुख्य आरोपी मोहम्मद हयात खां मौके से फरार होने में सफल हो गया है.

मुंगेर में नकली सिगरेट का कारोबार (ETV Bharat)

5 सालों से चल रही थी फैक्ट्री: मुंगेर पुलिस ने सोमवार रात पूरबसराय के काली तजिया वार्ड संख्या 24 में स्थित हयात खां के घर पर छापेमारी कर पांच वर्षों से चल रही नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. आरोपी ने अपने घर को ही मिनी सिगरेट फैक्ट्री में बदल रखा था, जहां बड़े स्तर पर सिगरेट तैयार करने, पैकिंग करने और शहर एवं ग्रामीण इलाकों में सप्लाई करने का पूरा नेटवर्क चलता था.

सैंपल जांच में मामला आया सामने: आईटीसी कंपनी को जब मुंगेर कनेक्शन की भनक लगी, तो कंपनी के लीगल मैनेजर शिवा ने विभिन्न जिलों से सैंपल इकट्ठा कर जांच कराई. लैब रिपोर्ट में सामने आया कि बाजार में बिक रही बड़ी संख्या में सिगरेट नकली है और इनका कनेक्शन मुंगेर से जुड़ा है.

5 सालों से चल रहा था कारोबार (ETV Bharat)

छापेमारी के दौरान आरोपी फरार: पूरी जानकारी एसपी सैयद इमरान मसूद को दी गई, जिसके बाद गुप्त निगरानी शुरू हुई. सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद, प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक चौबे और मिथिलेश तिवारी सहित कई थानों की संयुक्त टीम ने मो हयात खां के घर पर छापेमारी की. छापेमारी की भनक लगते ही हयात खां फरार हो गया.

माल और मशीने पड़ोस में कर दी थी शिफ्ट: हयात खां की पत्नी ने पूछताछ में बताया कि उसने आशंका के चलते भारी मात्रा में माल और मशीनें पड़ोस के घर में शिफ्ट कर दी थीं. इसके बाद पुलिस ने उस घर पर भी छापा मारा, जहां से 3 लाख 22 हजार के ब्रांडेड सिगरेट, सिगरेट का कवर, नकली स्टीकर , नकली आईटीसी लिमिटेड का 11 हजार 600 पिक, सीलिंग मशीन, पैकिंग मशीन और पैकिंग सामग्री बरामद की है.

पूरबसराय थाना (ETV Bharat)

"जब्त सामग्री की कीमत 40 से 50 लाख रुपये के बीच है. जांच में यह भी सामने आया कि हयात खां दुकानदारों को प्रति पैकेट सिर्फ 30-35 रुपये में माल सप्लाई करता था और एक ही ब्रांड के चार अलग-अलग वर्जन तैयार करता था ताकि पहचान न हो सके."-अभिषेक आनंद, एसडीपीओ सदर

एक आरोपी गिरफ्तार: पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इसमें एक आरोपी मोहम्मद अमीषा फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है. वहीं इस मामले में आईटीसी के शाकिर अली के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है.

