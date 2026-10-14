नकली सीमेंट के बड़े खेल का पर्दाफाश, नामी ब्रांड्स की 1400 बोरियां बरामद!
नकली सीमेंट के अवैध गोदाम पर छापा, हिरासत में मुंशी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 5:31 PM IST
कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र के इस्पात नगर में पुलिस और नामी सीमेंट कंपनी की संयुक्त टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर बड़े पैमाने पर चल रहे नकली सीमेंट के खेल का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई के दौरान मौके से एसीसी और अंबुजा ब्रांड की करीब एक हजार भरी हुई बोरियां और चार सौ खाली बोरियां बरामद की गईं. इसके अलावा अन्य नामी कंपनियों की सीमेंट भी हाथ लगी है. इस मामले में पुलिस ने गोदाम के मुंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
कैसे हुआ खुलासा: अडाणी ग्रुप के कानपुर ब्रांच के सीनियर मैनेजर सेल्स मुमताजुल हक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि करीब एक महीने पहले उनकी बिजनेस टीम को पनकी में उनके ब्रांड की नकली सीमेंट तैयार कर बेचे जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद उन्होंने अपनी निजी टीम से इसकी गोपनीय जांच कराई. मामला सही पाए जाने पर उन्होंने मंगलवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के पास जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी.
अडाणी ग्रुप की तरफ से मिली सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है. फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए मुंशी से पूछताछ कर रही है. जिसके बाद ही इस पूरे अवैध कारोबार के मुख्य सरगना और मालिक के नाम का खुलासा हो सकेगा.- अमित चौरसिया, एसीपी पनकी
पुलिस ने की कार्रवाई: पुलिस आयुक्त के निर्देशों के बाद मुमताजुल हक की टीम ने पनकी पुलिस के साथ मिलकर इस्पात नगर के एफ-18 स्थित गोदाम पर अचानक छापा मारा. अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. तलाशी के दौरान गोदाम के भीतर से सीमेंट की बोरियों से भरे हुए दो वाहन भी खड़े मिले. मुमताजुल हक ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि आरोपी एक्सपायरी और पुरानी सीमेंट सस्ते दामों पर खरीदते थे और फिर उसे नामी कंपनियों की बोरियों में भरकर बाजार में बेच देते थे.
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