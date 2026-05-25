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मोबाइल ऐप से बनाया फर्जी एडमिट कार्ड, परीक्षा देने पहुंचा युवक अफीम के साथ गिरफ्तार

उदयपुर: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने का मामला सामने आया है. राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर रविवार को जांच के दौरान एक युवक को परीक्षा से पहले ही मुख्य गेट पर रोक लिया गया. तलाशी लेने पर उसकी जेब से 1 ग्राम अफीम भी बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

सूरजपोल थानाधिकारी रतनसिंह ने बताया कि पकड़े गए युवक का नाम जयेश जाट है. वह चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया के समीप का निवासी है तथा उसके पिता का नाम रमेश जाट है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने मोबाइल ऐप की सहायता से असली जैसा दिखने वाला फर्जी प्रवेश पत्र तैयार किया था. रविवार सुबह आयोजित प्रथम पाली की परीक्षा में वह परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचा था. इसके बाद वह दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित दूसरी पाली की 'सी-सेट' परीक्षा देने के लिए राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय केंद्र पर पहुंचा.