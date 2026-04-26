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बरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी, बायोमेट्रिक मिलान में खुली पोल, एक दिन पहले भी दूसरे की जगह दी थी परीक्षा

आरोपी दो अलग-अलग नामों से परीक्षा देकर अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रहा था. पूछताछ में कबूल किया जुर्म.

परीक्षा के दौरान जांच पड़ताल करते अधिकारी.
परीक्षा के दौरान जांच पड़ताल करते अधिकारी. (Photo Credit; Bareilly District Administration)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 9:57 PM IST

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बरेली : होमगार्ड परीक्षा-2025 में रविवार को एक मुन्नाभाई पकड़ा गया है. आरोपी दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया. पुलिस ने संदिग्ध अभ्यर्थी को जांच के बाद गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

साहू गोपीनाथ कन्या इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा चल रही थी. ड्यूटी पर तैनात पुलिस केंद्र प्रभारी को एक अभ्यर्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी मिलने पर उसकी गहन जांच की गई.

जांच में अभ्यर्थी की पहचान अनुराग पुत्र राज बहादुर निवासी जिला हरदोई (उम्र करीब 27 वर्ष) के रूप में हुई. पड़ताल में यह भी सामने आया कि आरोपी ने एक दिन पहले 25 अप्रैल को दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज में धर्मेंद्र सिंह के नाम से भी परीक्षा दी थी.

इस तरह वह दो अलग-अलग नामों से परीक्षा देकर अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रहा था. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह बात स्वीकार भी की है. मामले में थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 190/2026 दर्ज किया गया है.

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2), 318(4), 340(2), 336(3) और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 की धारा 3/10(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने और न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें : तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, बरेली में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन की मौत

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