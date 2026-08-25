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दिल्ली-एनसीआर में नकली कैंसर दवाओं का रैकेट ध्वस्त, डॉक्टर गिरफ्तार, 17 लाख की विदेशी दवा बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (AGS यूनिट) ने दिल्ली-एनसीआर में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की नकली, मिलावटी और प्रतिबंधित जीवनरक्षक दवाओं के एक बड़े अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में फरीदाबाद के एक 39 वर्षीय डॉक्टर मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया है. जांच के अनुसार, इन दवाओं को बिना CDSCO/ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) की मंजूरी के अवैध चैनलों के जरिए भारत लाया जा रहा था और नामचीन विदेशी कंपनियों के फर्जी लेबल लगाकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था.

क्राइम ब्रांच के अनुसार, आरोपी के पास से ICLUSIG, DARZALEX और Human Albumin ज़ब्त की गई हैं. पुलिस के मुताबिक यह दवा भारत में बिक्री के लिए स्वीकृत नहीं है. जांच में बताया गया है कि अमेरिका में इसके एक बॉक्स की कीमत करीब 17 हजार अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 17 लाख रुपये तक है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान संबंधित दवा कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी जांच में शामिल किया.

ऐसे ग्राहकों तक पहुंचाता था दवाएं

पुलिस जांच में आरोपी के बारे में पता चला कि उसने रूस से MBBS की पढ़ाई की थी और 2014 में भारत वापस आया था. इसके बाद उसने फरीदाबाद में अस्पताल शुरू किया. बाद में पत्नी के साथ फर्म भी पंजीकृत कराई. पुलिस के मुताबिक, एंटी-कैंसर दवाओं में भारी मुनाफे को देखते हुए वह कथित तौर पर अवैध तरीके से लाई गई, नकली और संदिग्ध दवाओं की खरीद-बिक्री करने लगा. वह MART के जरिए संपर्क करने वाले ग्राहकों को इन दवाओं की आपूर्ति करता था.