दिल्ली-एनसीआर में नकली कैंसर दवाओं का रैकेट ध्वस्त, डॉक्टर गिरफ्तार, 17 लाख की विदेशी दवा बरामद
दिल्ली-एनसीआर में नकली जीवनरक्षक दवाओं का काला कारोबार, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर को दबोचा.
Published : August 25, 2026 at 5:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (AGS यूनिट) ने दिल्ली-एनसीआर में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की नकली, मिलावटी और प्रतिबंधित जीवनरक्षक दवाओं के एक बड़े अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में फरीदाबाद के एक 39 वर्षीय डॉक्टर मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया है. जांच के अनुसार, इन दवाओं को बिना CDSCO/ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) की मंजूरी के अवैध चैनलों के जरिए भारत लाया जा रहा था और नामचीन विदेशी कंपनियों के फर्जी लेबल लगाकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था.
क्राइम ब्रांच के अनुसार, आरोपी के पास से ICLUSIG, DARZALEX और Human Albumin ज़ब्त की गई हैं. पुलिस के मुताबिक यह दवा भारत में बिक्री के लिए स्वीकृत नहीं है. जांच में बताया गया है कि अमेरिका में इसके एक बॉक्स की कीमत करीब 17 हजार अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 17 लाख रुपये तक है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान संबंधित दवा कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी जांच में शामिल किया.
#WATCH | Delhi Police cracks an illegal network involved in the alleged smuggling, adulteration & distribution of counterfeit/unauthorised anti-cancer & life-saving medicines in Delhi-NCR. One accused arrested. ICLUSIG, DARZALEX & Human Albumin seized. This is a major crackdown… pic.twitter.com/itwvtM2IO9— ANI (@ANI) August 25, 2026
ऐसे ग्राहकों तक पहुंचाता था दवाएं
पुलिस जांच में आरोपी के बारे में पता चला कि उसने रूस से MBBS की पढ़ाई की थी और 2014 में भारत वापस आया था. इसके बाद उसने फरीदाबाद में अस्पताल शुरू किया. बाद में पत्नी के साथ फर्म भी पंजीकृत कराई. पुलिस के मुताबिक, एंटी-कैंसर दवाओं में भारी मुनाफे को देखते हुए वह कथित तौर पर अवैध तरीके से लाई गई, नकली और संदिग्ध दवाओं की खरीद-बिक्री करने लगा. वह MART के जरिए संपर्क करने वाले ग्राहकों को इन दवाओं की आपूर्ति करता था.
मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप
क्राइम ब्रांच का कहना है कि यह नेटवर्क कैंसर और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था. डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने कहा कि एजीएस यूनिट की इस कार्रवाई से ऐसे संगठित नेटवर्क का पता चला है जो जीवनरक्षक दवाओं की आड़ में मरीजों की मजबूरी और भरोसे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच की प्राथमिकता ऐसे नेटवर्क की पूरी कड़ी तक पहुंचना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले ऐसे कारोबार के खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई जारी रखेगी.
मामले में FIR दर्ज, नेटवर्क की जांच जारी
इस मामले में क्राइम ब्रांच थाने में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब बरामद दवाओं की विस्तृत जांच, उनके स्रोत, सप्लाई चैन और संभावित खरीदारों का पता लगाने में जुटी है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपी ने कितने मरीजों या दवा खरीदारों को ऐसी दवाएं बेचीं और इस नेटवर्क में उसके अलावा कितने लोग शामिल हैं. पुलिस के अनुसार जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां हो सकती है.
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