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नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, क्रूज पर नौकरी का देते झांसा; मुख्य आरोपी समेत चार गिरफ्तार

आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य ऐप्स के जरिए अपनी फर्जी कंपनी का प्रचार करते थे.

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़
फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 31, 2026 at 8:20 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: क्रूज पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए मंगलवार को नोएडा सेक्टर 63 और साइबर थाने की टीम ने मुख्य आरोपी समेत चार को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से भारी संख्या में लैपटॉप और मोबाइल की बरामदगी हुई है. पुलिस का दावा है कि गिरोह के सदस्य अबतक 150 से अधिक बेरोजगार युवकों को निशाना बना चुके हैं.

एडीसीपी सेंट्रल आर के गौतम ने बताया कि ठगी का कॉल सेंटर थानाक्षेत्र में सी जोन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग नाम से चलाया जा रहा था. यहां से लोगों को क्रूज (समुद्री जहाज) पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही थी. जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य ऐप्स के जरिए अपनी फर्जी कंपनी का प्रचार करते थे. वे लोगों को आकर्षक ऑफर देकर क्रूज पर नौकरी दिलाने का झांसा देते थे. खासकर युवाओं को टारगेट किया जाता था, जो विदेश में नौकरी करने का सपना देखते हैं.

आर.के. गौतम, एडिसीपी सेन्ट्रल नोएडा (ETV Bharat)

आरोपी लोगों को पहले मेडिकल फिटनेस चेकअप के नाम पर लगभग दस हजार रुपये लेते थे. इसके बाद ट्रेनिंग के नाम पर करीब 45 हजार रुपये वसूले जाते थे. जब व्यक्ति पूरी तरह उनके जाल में फंस जाता था, तो उससे वर्क ऑर्डर और वीजा दिलाने के नाम पर करीब 25 हजार रुपये और लिए जाते थे. जब आरोपी पीड़ितों से पैसे ले लेते थे, तो वे अपना मोबाइल फोन बंद कर देते थे और ऑफिस का स्थान बदल देते थे. इस तरह पीड़ित उनसे संपर्क नहीं कर पाते थे और ठगी का शिकार हो जाते थे. पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास कोई वैध जीएसटी नंबर नहीं था. इसी कारण वे पैसे अपने और अपने साथियों के अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाते थे या नकद लेते थे, ताकि पकड़ में न आएं.

दबोचे गए आरोपियों की पहचान प्रयागराज निवासी 23 वर्षीय नितिन कुमार, सचिन कुमार, अमन कुमार और वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है. नितिन और सचिन भाई हैं. पुलिस चारों का आपराधिक इतिहास पता कर रही है. नितिन गिरोह का सरगना है। ये सभी मिलकर इस फर्जी कॉल सेंटर को चला रहे थे और लोगों को ठग रहे थे.

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