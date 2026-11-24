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बासनी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, गिफ्ट रिडीम के नाम पर करते थे ठगी, कई युवक हिरासत में

पुलिस की बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर : शहर के बासनी थाना क्षेत्र में पिछले आठ महीनों से चल रहे एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. सोमवार देर रात कमिश्नरेट स्पेशल टीम (सीएसटी) ने बासनी की 6 नंबर गली में स्थित एक ठिकाने पर दबिश देकर इस गोरखधंधे को पकड़ा. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां से कंप्यूटर के जरिए लोगों को कॉल किए जाते थे और उन्हें गिफ्ट रिडीम करवाने का झांसा देकर ठगी किए जाने का अंदेशा है. सीएसटी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर मेहराज तंवर ने खुफिया सूचना के आधार पर कमिश्नर के निर्देश पर छापा मार कर इसका खुलासा किया है. थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि कॉल सेंटर में बड़ी संख्या में युवक-युवतियां मौजूद थे जिन्हे हिरासत में लिया है.

प्रारंभिक जानकारी और पड़ताल से अंदेशा है कि कॉल सेंटर से विदेशों में लोगों को फोन कर गिफ्ट रिडीम करवाने के नाम पर यहां से ठगी हो रही थी. पुलिस को मौके पर कार्रवाई के दौरान ही कॉल सेंटर से कंप्यूटर के जरिए विदेशों में लोगों को कॉल किए करने का पता चला है. नेटवर्क और ठगी के तरीके की जांच कर रही है. कॉल सेंटर में कॉल सेंटर में महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी मौजूद थे. किस तरीके से लोगों को झांसे में लिया जाता था और उनसे रकम कैसे वसूली जाती थी, इसकी पुलिस जांच कर रही है.