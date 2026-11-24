बासनी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, गिफ्ट रिडीम के नाम पर करते थे ठगी, कई युवक हिरासत में
जोधपुर में सीएसटी टीम ने देर रात छापा मारकर 8 महीने से चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है.
Published : November 24, 2026 at 7:35 AM IST
जोधपुर : शहर के बासनी थाना क्षेत्र में पिछले आठ महीनों से चल रहे एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. सोमवार देर रात कमिश्नरेट स्पेशल टीम (सीएसटी) ने बासनी की 6 नंबर गली में स्थित एक ठिकाने पर दबिश देकर इस गोरखधंधे को पकड़ा. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यहां से कंप्यूटर के जरिए लोगों को कॉल किए जाते थे और उन्हें गिफ्ट रिडीम करवाने का झांसा देकर ठगी किए जाने का अंदेशा है. सीएसटी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर मेहराज तंवर ने खुफिया सूचना के आधार पर कमिश्नर के निर्देश पर छापा मार कर इसका खुलासा किया है. थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि कॉल सेंटर में बड़ी संख्या में युवक-युवतियां मौजूद थे जिन्हे हिरासत में लिया है.
प्रारंभिक जानकारी और पड़ताल से अंदेशा है कि कॉल सेंटर से विदेशों में लोगों को फोन कर गिफ्ट रिडीम करवाने के नाम पर यहां से ठगी हो रही थी. पुलिस को मौके पर कार्रवाई के दौरान ही कॉल सेंटर से कंप्यूटर के जरिए विदेशों में लोगों को कॉल किए करने का पता चला है. नेटवर्क और ठगी के तरीके की जांच कर रही है. कॉल सेंटर में कॉल सेंटर में महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी मौजूद थे. किस तरीके से लोगों को झांसे में लिया जाता था और उनसे रकम कैसे वसूली जाती थी, इसकी पुलिस जांच कर रही है.
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सीएसटी प्रभारी मेहराज तंवर ने बताया कि यह कॉल सेंटर पिछले करीब आठ महीने से गुपचुप तरीके से संचालित हो रहा था. अब पुलिस टीम इस सेंटर के मुख्य संचालकों, वहां काम करने वाले कर्मचारियों, कंप्यूटर सिस्टम और कॉलिंग डेटा की बारीकी से जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद इस अंतरराष्ट्रीय ठगी नेटवर्क से जुड़े कई बड़े नाम और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं.
पहले भी आ चुके है मामले सामने : जोधपुर में विदेशों से जुड़े साइबर ठगी के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. इससे पहले 2023 में कुड़ी भगतासनी पुलिस ने ऐसा ही एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा था और रातानाडा क्षेत्र में भी कार्रवाई हुई थी. वहीं, 20 जनवरी 2026 को तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश की टीम ने कंबोडिया में बैठकर साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह को भारतीय सिम कार्ड सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया था. उस मामले में भगत की कोठी और देवनगर थानों में दर्ज शिकायतों के आधार पर आई4सी की मदद से सितंबर से नवंबर 2025 के सिम डेटा का विश्लेषण कर आरोपियों तक पहुंचा गया था.
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