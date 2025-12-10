ETV Bharat / state

गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, लोन देने के नाम पर करते थे ठगी, 11 महिलाओं सहित 13 आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस की साइबर अपराध थाना दक्षिण टीम ने लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले सेक्टर-48 स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से 11 महिलाओं सहित कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन बरामद किए. ये कॉल सेंटर लोगों को आसान लोन का झांसा देकर पैसे ठगने का काम कर रहा था.

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ : दरअसल बीती 9 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि स्पेस आईटी पार्क, टॉवर B–3 में फर्जी तरीके से संचालित कॉल सेंटर के माध्यम से साइबर ठगी की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की. मौके पर मौजूद 13 लोग अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लोन देने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते मिले. वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 11 महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. इनकी पहचान शिवांशी, हर्षिता, मिताली, वंशिका, शिक्षा सिंह, श्रेया, अंजलि, प्रियंका, प्रीति, आकांक्षा, सलोनी, हिमांशु पाल और प्रिंस कुमार के रूप में हुई है.

गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (Etv Bharat)

लोन देने के नाम पर ठगी : पुलिस PRO संदीप की माने तो पूछताछ में सामने आया कि ये कॉल सेंटर मेरठ निवासी सोहेल नाम का व्यक्ति संचालित करता था, जिसने ऑफिस को 45,000 रुपये महीना किराए पर ले रखा था. कर्मचारियों को 15,000 से 20,000 रुपये तक मासिक वेतन और लक्ष्य पूरा करने पर 10 प्रतिशत तक का बोनस दिया जाता था. ठगी का तरीका बेहद व्यवस्थित था. आरोपी सबसे पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव की फर्जी भर्ती निकालते, फिर नौकरी देने के नाम पर कर्मचारियों से KYC करवाते और फिर इन्हीं कर्मचारियों से कॉल कराकर लोगों को लोन का लालच देते. लोन प्रक्रिया के नाम पर पहले 4,700 रुपये और फिर फाइल चार्ज के नाम पर 18,000 से 21,000 रुपये तक वसूले जाते थे. सितंबर 2025 से ये कॉल सेंटर सक्रिय था और लगातार लोगों से पैसे ठग रहा था. गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि लोन, नौकरी या दस्तावेजी शुल्क के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.