रोहतक पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 4 साइबर ठग गिरफ्तार, नूंह में नशा तस्करों पर भी एक्शन

रोहतक: हरियाणा के रोहतक की साइबर पुलिस टीम ने दिल्ली में साइबर ठगी के फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. जबकि 2 आरोपियों को बुधवार को पुलिस ने रिमांड पर लिया है. पकड़े गए आरोपी लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करते थे. आरोपियों ने एक्सिस बैंक का फर्जी मोबाइल एप बनाकर रोहतक के एक व्यक्ति से 4 लाख 28 हजार रुपये की ठगी की थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख नगद, 15 सिम कार्ड, 13 मोबाइल फोन व 2 लैपटॉप बरामद किए हैं.

आरोपियों ने की ठगी: साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी कुलदीप सिंह ने "बताया कि रोहतक के एक व्यक्ति की शिकायत पर 22 अगस्त को FIR दर्ज की गई थी. इस व्यक्ति के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर 40 हजार रिवार्ड प्वाइंट है. प्रत्येक रिवार्ड प्वाइंट के 75 पैसे मिलें. फिर मोबाइल फोन पर एक्सिस बैंक का फर्जी एप भेजकर डाउनलोड करने के लिए कहा. एप डाउनलोड करने के बाद एक कोड भेजा और फिर मोबाइल फोन हैक कर 4 लाख 28 हजार रुपये की ठगी कर ली".

पुलिस ने किया गिरफ्तार: साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने बताया कि "शिकायत के बाद पुलिस जांच टीम का गठन किया और जांच टीम ने दिल्ली में रेड करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया. पकड़े गए साइबर ठग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं. हालांकि उन्होंने पुलिस जांच के चलते इन साइबर ठगों की पहचान उजागर नहीं की. पुलिस जांच टीम ने शेयर मार्केट में इनवेस्टमेंट के नाम पर एक करोड़ 18 लाख रुपये की ठगी मामले में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया. इससे पहले इस संबंध में 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं".