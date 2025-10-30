ETV Bharat / state

रोहतक पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 4 साइबर ठग गिरफ्तार, नूंह में नशा तस्करों पर भी एक्शन

रोहतक साइबर पुलिस ने दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, नूंह पुलिस ने एक नशा तस्कर को दबोचा

Haryana Crime
Haryana Crime (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 11:14 AM IST

Updated : October 30, 2025 at 11:31 AM IST

रोहतक: हरियाणा के रोहतक की साइबर पुलिस टीम ने दिल्ली में साइबर ठगी के फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. जबकि 2 आरोपियों को बुधवार को पुलिस ने रिमांड पर लिया है. पकड़े गए आरोपी लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करते थे. आरोपियों ने एक्सिस बैंक का फर्जी मोबाइल एप बनाकर रोहतक के एक व्यक्ति से 4 लाख 28 हजार रुपये की ठगी की थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख नगद, 15 सिम कार्ड, 13 मोबाइल फोन व 2 लैपटॉप बरामद किए हैं.

आरोपियों ने की ठगी: साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी कुलदीप सिंह ने "बताया कि रोहतक के एक व्यक्ति की शिकायत पर 22 अगस्त को FIR दर्ज की गई थी. इस व्यक्ति के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर 40 हजार रिवार्ड प्वाइंट है. प्रत्येक रिवार्ड प्वाइंट के 75 पैसे मिलें. फिर मोबाइल फोन पर एक्सिस बैंक का फर्जी एप भेजकर डाउनलोड करने के लिए कहा. एप डाउनलोड करने के बाद एक कोड भेजा और फिर मोबाइल फोन हैक कर 4 लाख 28 हजार रुपये की ठगी कर ली".

पुलिस ने किया गिरफ्तार: साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने बताया कि "शिकायत के बाद पुलिस जांच टीम का गठन किया और जांच टीम ने दिल्ली में रेड करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया. पकड़े गए साइबर ठग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं. हालांकि उन्होंने पुलिस जांच के चलते इन साइबर ठगों की पहचान उजागर नहीं की. पुलिस जांच टीम ने शेयर मार्केट में इनवेस्टमेंट के नाम पर एक करोड़ 18 लाख रुपये की ठगी मामले में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया. इससे पहले इस संबंध में 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं".

हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)

नूंह में नशा तस्कर गिरफ्तार: वहीं, नूंह पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, नूंह में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. टीम ने एक तस्कर को 1300 नशीली सिरप की खेप समेत काबू किया है. आरोपी अवैध रूप से नशा बेचने का काम करते थे. पुलिस ने पुन्हाना सदर थाना में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

नशे की खेप बरामद: नूंह एसपी आयुष यादव ने बताया कि "मंगलवार को तावड़ू सीआईए टीम गश्त में पुलिस कॉम्पलेक्स टूंडला के पास मौजूद थी. उस दौरान सूचना मिलने पर साहुन खान को गिरफ्तार किया गया. मौके पर उसे नशीली प्रतिबंधित दवा बेचते हुए पकड़ा गया है. आरोपी के मकान की भी तलाशी ली गई है. इस दौरान कमरे से 6 सफेद रंग के प्लास्टिक कट्टे बरामद किए गए हैं. कट्टे की जांच करने पर पता चला कि अंदर वनरेक्स कोडीन सीरप की कुल 1300 बोतलें बरामद हुई हैं. मौके पर पहुंचे ड्रग्स इंस्पेक्टर ने इस सीरप की जांच कर रिपोर्ट में बताया कि यह दवा एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में आती है. जिसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता है. आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी".

Last Updated : October 30, 2025 at 11:31 AM IST

