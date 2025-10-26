ETV Bharat / state

बनारस में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़; 50 लोगों से पूछताछ, दोनों मुख्य आरोपी फरार

डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि कॉल सेंटर के नाम पर ठगी की जा रही थी. मुख्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

वाराणसी में फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने किया भंडाफोड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:36 PM IST

वाराणसी: वाराणसी पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. यहां नौकरी के नाम पर नौजवानों से ठगी की जा रही थी. कॉल सेंटर के जरिये बिहार, गाजीपुर, बलिया, मऊ और जौनपुर के युवाओं को निशाना बनाया गया है. युवाओं को नौकरी के नाम पर 10 से 50 हजार के किट दिये जा रहे थे.

डीसीपी प्रमोद कुमार ने कहा कि इसमें लोगों की चेन बनाकर और लोगों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा था. ऐसा न करने वाले युवाओं को प्रताड़ित भी किया जाता था. हिरासत में लिए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है. दोनों मुख्य आरोपी फरार हो गये हैं.

जानकारी देते डीसीपी प्रमोद कुमार (Video Credit: Varanasi Police)

वेब पोर्टल पर मिली थी शिकायत: डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि वाराणसी पुलिस को वेब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि सारनाथ क्षेत्र में एक अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा है. इसमें जॉब देने के नाम पर युवकों और युवतियों को ठगा जा रहा है. पुलिस की सूचना पर डीसीपी प्रमोद कुमार, एसीपी विदुष सक्सेना और साइबर सेल की टीम ने छापेमारी की. इस दौरान कॉल सेंटर में 50 युवक और युवतियां मिले.

मुख्य आरोपी रविन्द्र और रविन्दम फरार: डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि कॉल सेंटर में मिले अधिकतर लोग पीड़ित हैं. इनको नौकरी देने के नाम पर बुलाया गया था. कॉल सेंटर में जॉब देने के नाम पर रखा गया. यह लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को जोड़ रहे थे.

ये लोग फर्जी तरीके से जॉब ऑफर करते थे. इसमें रविन्द्र एवं रविन्दम दो मुख्य आरोपी हैं. उन्हीं के नाम पर ये कंपनी चलती है. दोनों अभी फरार हैं. मैनेजर को हिरासत में लिया गया है. डॉक्यूमेंट लिए गए हैं. पूछताछ की जा रही है.

खराब क्वालिटी का सामान देने का आरोप: एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि सारनाथ क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर चलने की सूचना मिली. वहां काम कर रहे लोगों को जॉब के नाम पर बुलाया गया था. उन्हें एक किट बेची गई. यह किट 10 से 50 हजार के कीमत की थी. इसमें पैंट, शर्ट और बेल्ट आदि सामान हैं. इनकी वास्तविक कीमत उतनी नहीं है. यह सामान लो क्वालिटी का था.

मैनेजर और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज: जॉब कर रहे लोगों से कहा गया कि अगर आप काम जारी रखना चाहते हैं, तो और लोगों को जोड़िए. इस तरह यह चेन बनती जा रही है. मैनेजर और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है. मौके से लगभग 50 लोग मिले हैं. इनमें अधिकतर पीड़ित हैं. अधिकतर लोग बलिया, बिहार, गाजीपुर आदि शहरों के रहने वाले हैं.


