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नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, स्पाइसजेट के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

नोएडा थाना फेस-1 पुलिस ने ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत स्पाइसजेट एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश

नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़,4 आरोपी गिरफ्तार
नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़,4 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 8:31 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 9:25 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा की थाना फेस-1 पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ आज रविवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से स्पाइसजेट एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गिरोह के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया, कि पुलिस के गिरफ्त में खड़े सुदेश सिंह, बृजेश भदौरिया, अर्जुन, संदीप कुमार तिवारी को सेक्टर-2 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई की शुरुआत थाना स्तर पर चिन्हित किए गए. करीब 159 संदिग्ध बैंक खातों की जांच से हुई, जिन्हें पुलिस ने 'हॉट स्पॉट' और 'रेड जोन' के रूप में चिन्हित किया था. इसमें 19 रेड जोन में करीब 2500 मोबाइल फोन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर मिली शिकायतों की गहन जांच के बाद इस फर्जी कॉल सेंटर का पता लगाया गया.

नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

Quicker.com और अन्य जॉब वेबसाइटों से डाटा करते थे हासिल: एडिशनल डीसीपी नोएडा ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आरोपी Quicker.com और अन्य जॉब वेबसाइटों से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं का डाटा हासिल करते थे. फिर युवाओं को स्पाइसजेट कंपनी में नौकरी का झांसा देकर कॉल किया जाता था और विश्वास जीतने के लिए उनके नाम से हूबहू नकली जॉब ऑफर लेटर तैयार कर भेजे जाते थे.

ठगी के बाद आरोपी इस्तेमाल सिम कार्ड कर देते थे नष्ट: रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हजारों रुपये फर्जी और किराए के बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) में ट्रांसफर करवा लिए जाते थे. ठगी करने के बाद आरोपी इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड को नष्ट कर देते थे और गरीब व अनजान लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर नए सिम कार्ड हासिल कर लेते थे.

भारी संख्या में डिजिटल उपकरण और बैंकिंग दस्तावेज बरामद: गिरफ्तार आरोपियो के पास से पुलिस ने भारी संख्या में डिजिटल उपकरण और बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए है.जिन में घटना में प्रयुक्त 8 मोबाइल फोन और 01 लैपटॉप, 09 डेबिट कार्ड और 13 सक्रिय सिम कार्ड 3 बैंक पासबुक (म्यूल खाते) 4 UPI साउंड बॉक्स शामिल है. थाना फेस-1 पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ BNS की धाराओ और IT एक्ट की धारा 66(डी) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य नेटवर्क और बैंक खातों की कड़ियों को खंगालने में जुटी है.

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Last Updated : July 12, 2026 at 9:25 PM IST

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4 ACCUSED ARRESTED FROM CALL CENTER
FAKE CALL CENTER IN NOIDA
ADDITIONAL DCP NOIDA SUMIT SHUKLA
नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर
FAKE CALL CENTER BUSTED IN NOIDA

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