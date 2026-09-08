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कानपुर में बैठकर अमेरिका और यूरोप के लोगों से ठगी, लोन सेटलमेंट का देते थे झांसा, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़

कॉल सेंटर पर छापा के दौरान 12 से अधिक कर्मचारी काम करते मिले. पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़.
फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़. (Photo Credit; Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 10:37 PM IST

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कानपुर : जाजमऊ इलाके में मदीना मस्जिद के पास सोमवार रात पुलिस और साइबर सेल ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को उनके लोन का निपटारा कराने का झांसा देकर ठगी का धंधा चला रहा था. लगभग आठ घंटे तक चली इस लंबी छापेमारी के दौरान संचालक पुलिस टीम के सामने कोई भी वैध लाइसेंस या कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर सके.

एडीसीपी ऑपरेशन सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक तीन मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है. जब टीम ने मौके पर दबिश दी तो वहां एक दर्जन से अधिक कर्मचारी लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए काम करते हुए पाए गए. मामला संदिग्ध लगने पर साइबर सेल को भी मौके पर बुला लिया गया और सभी कर्मचारियों को फ्लैट के अंदर ही रोककर पूछताछ शुरू की गई, जो देर रात करीब दो बजे तक चली.

प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि ये कर्मचारी विदेशी नागरिकों को फोन करके उनके लोन सेटलमेंट का लालच देते थे. जैसे ही कोई विदेशी नागरिक उनके झांसे में आ जाता था, उसे आगे के बड़े ठगों के पास ट्रांसफर कर दिया जाता था. इस पूरे खेल में सेंटर के मालिकों को भारी कमीशन मिलता था जबकि काम करने वाले युवाओं को मासिक वेतन दिया जाता था. यह पूरा नेटवर्क क्लाउड सिस्टम के जरिए संचालित हो रहा था और इसका कोई भी सरकारी या आधिकारिक पंजीकरण नहीं था.

संचालकों ने पुलिस को यह जरूर बताया कि उनका संबंध इटरनिटी नामक कंपनी से है, लेकिन रातभर की कोशिशों के बाद भी वे इस दावे के समर्थन में कोई एग्रीमेंट या आधिकारिक अनुबंध पत्र नहीं दिखा सके. पुलिस अब जप्त किए गए कंप्यूटर लैपटॉप और डाटा की जांच कर रही है.

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कानपुर में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा
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