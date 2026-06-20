ETV Bharat / state

गुरुग्राम से फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, Byju's में नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगी, 6 साइबर ठग गिरफ्तार

बिहार के रहने वाले हैं सभी आरोपी: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवीश कुमार, अंकित कुमार, गौलू कुमार, रविकांत, टुनर कुमार और जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है. सभी आरोपी बिहार के नवादा जिले के जमुनावन गांव के निवासी हैं और उनकी उम्र 20 से 21 वर्ष के बीच बताई गई है. पुलिस जांच में रवीश कुमार को इस गिरोह का मुख्य सरगना माना जा रहा है.

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस की साइबर थाना टीम ने Byju's में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. सेक्टर-57 स्थित कॉल सेंटर पर 18-19 जून की रात छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उनके कब्जे से 15 मोबाइल फोन, पांच एटीएम कार्ड, कई सिम कार्ड, फर्जी Byju's आईडी कार्ड और साइबर ठगी में इस्तेमाल की जाने वाली कॉलिंग स्क्रिप्ट बरामद की है.

फेसबुक विज्ञापन से फंसाते थे बेरोजगार: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फेसबुक पर Byju's में टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर विज्ञापन चलाते थे. विज्ञापन देखकर संपर्क करने वाले अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन, चयन प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर अलग-अलग शुल्क वसूले जाते थे. ठगी की रकम आरोपियों द्वारा उपलब्ध कराए गए क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रांसफर कराई जाती थी. मुख्य आरोपी अपने साथियों को वसूली गई रकम का 20 से 30 प्रतिशत तक कमीशन देता था.

पुलिस जुटी डिजिटल साक्ष्यों की जांच में: साइबर थाना पुलिस अब जब्त किए गए मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और ठगी की कुल राशि कितनी है. मामले में एसीपी साइबर क्राइम गौरव फोगाट ने कहा कि, "जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच में Byju's के नाम पर तैयार की गई कॉलिंग स्क्रिप्ट, फर्जी आईडी कार्ड और साइबर ठगी से जुड़े अन्य अहम डिजिटल साक्ष्य मिले हैं. मामले की गहन जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगा है."

ये भी पढ़ें: फतेहाबाद मालखाने से गायब हुई शराब की 100 से ज्यादा पेटियां, सदर थाना प्रभारी पर केस दर्ज, एसपी ने जांच के बाद बदला पूरा स्टाफ