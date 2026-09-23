फर्जी RPF की 'वर्चुअल किडनैपिंग' का खूनी अंत, चलती ट्रेन से फेकने वाले कातिल तक ऐसे पहुंची बक्सर पुलिस
RPF अधिकारी बनकर यात्री को अगवा करने और फिरौती मांगने का आरोप, मोबाइल ट्रैकिंग से वाराणसी में आरोपी गिरफ्तार, तीन वारदातों का दावा. रिपोर्ट-उमेश पांडे
Published : September 23, 2026 at 11:08 AM IST
बक्सर : बक्सर-डीडीयू रेलखंड पर सामने आई इस वारदात में पुलिस के अनुसार आरोपी ने RPF अधिकारी होने का झांसा देकर एक यात्री को अपने कब्जे में लिया. आरोप है कि इसके बाद यात्री के परिजनों से पहले 10 हजार और फिर 20 हजार रुपये की मांग की गई. कुछ देर बाद यात्री का मोबाइल बंद हो गया और करीब 24 घंटे के भीतर उसका शव रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ. यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच, जिसमें मोबाइल की गतिविधियों ने पुलिस को कथित आरोपी तक पहुंचाया. आरोपी को पटना लाया जा चुका है.
हैदराबाद से घर लौट रहा था नितिन
मृतक की पहचान वैशाली जिले के चांदसराय गांव निवासी मुकेश राय के पुत्र नितिन कुमार के रूप में हुई है. नितिन हैदराबाद में मजदूरी करता था और 20 सितंबर को हैदराबाद-दानापुर स्पेशल ट्रेन से घर लौट रहा था. रात करीब 10 बजे उसने परिवार को फोन कर बताया था कि वह बक्सर पहुंचने वाला है. परिवार को क्या पता था कि यह उसके साथ आखिरी बातचीत में से एक होगी.
'RPF ने पकड़ लिया है...', फिर मांगी गई रकम
पुलिस के अनुसार, नितिन ने बाद में परिजनों को फोन कर बताया कि उसे RPF ने पकड़ लिया है और छोड़ने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं. पहले परिवार से 10 हजार रुपये मांगे गए. कुछ समय बाद कथित तौर पर मांग बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई. इसके बाद नितिन का मोबाइल अचानक बंद हो गया.
मोबाइल बंद होते ही गहराया शक
नितिन से संपर्क टूटने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई. मामला संदिग्ध लगने पर रेल पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस ने मोबाइल की गतिविधियों और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो नितिन के साथ किसी अनहोनी की आशंका मजबूत होती गई.
आरा में ट्रैक के पास मिली लाश
करीब 24 घंटे के भीतर आरा के जगजीवन हाल्ट के पास रेलवे ट्रैक से नितिन का शव बरामद किया गया. इसके साथ ही जांच का स्वरूप बदल गया. पुलिस के सामने अब सिर्फ यात्री के लापता होने का मामला नहीं था, बल्कि अपहरण, फिरौती की मांग और मौत की परिस्थितियों की जांच भी सामने थी.
तकनीकी जांच ने वाराणसी तक पहुंचाया
रेल पुलिस ने नितिन के मोबाइल और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े तकनीकी इनपुट खंगालने शुरू किए. जांच के दौरान एक संदिग्ध की लोकेशन वाराणसी में मिलने की बात सामने आई. इसके बाद बक्सर, आरा और दिलदारनगर की RPF-GRP की संयुक्त टीम ने वाराणसी में निगरानी शुरू की.
पुलिस की भनक लगी तो मोबाइल बंद कर दिया
पुलिस के मुताबिक, संदिग्ध को कार्रवाई की भनक लगी तो उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया. इसके बावजूद तकनीकी निगरानी जारी रही. पुलिस टीम उसके दोबारा मोबाइल ऑन करने का इंतजार करती रही. जैसे ही मोबाइल दोबारा ऑन हुआ, लोकेशन सामने आ गई और टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया.
वाराणसी से रोहित तिवारी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपी की पहचान भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बरीसवन निवासी रोहित तिवारी के रूप में हुई है. RPF बक्सर पोस्ट प्रभारी कुंदन कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने नितिन की हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार करने की बात कही है. हालांकि, घटना का पूरा कारण और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की जांच अभी जारी है.
''पूछताछ में आरोपी ने नितिन की हत्या की बात स्वीकार की है. हालांकि हत्या की वजह क्या थी, आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था और पुराने मामलों में उसकी भूमिका कितनी थी, इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी है.''- कुंदन कुमार, प्रभारी, RPF पोस्ट, बक्सर
पूछताछ में सामने आईं दो पुरानी वारदातें
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने दो अन्य घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी है. दावा है कि 1 सितंबर 2020 को उसने खुद को CRPF जवान बताकर एक यात्री से पैसे मांगे और बाद में उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया. पुलिस के अनुसार, 7 सितंबर की रात उसने खुद को RPF अधिकारी बताकर दो अन्य यात्रियों से पैसे लेने और उनमें से एक को ट्रेन से नीचे फेंकने की बात भी बताई है.
एक यात्री की मौत, दूसरा इलाजरत
पुलिस के अनुसार, इन कथित पुरानी घटनाओं में एक यात्री की मौत हुई थी, जबकि दूसरा यात्री घायल हुआ और उसका इलाज चल रहा था. हालांकि, इन मामलों में आरोपी के कथित बयानों की स्वतंत्र पुष्टि और उसकी वास्तविक भूमिका की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है.
जांच का दायरा अब तीन घटनाओं तक
नितिन की मौत के मामले में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने अकेले वारदात को अंजाम दिया या उसके साथ कोई और भी शामिल था. साथ ही, पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड और सुरक्षा बलों की पहचान का इस्तेमाल कर यात्रियों को निशाना बनाने से जुड़े अन्य मामलों की भी पड़ताल कर रही है.
वर्दी के नाम पर धोखे की जांच
इस मामले में सबसे अहम पहलू सुरक्षा बल की पहचान का कथित इस्तेमाल है. आरोप है कि RPF अधिकारी होने का झांसा देकर यात्री के मन में यह भरोसा पैदा किया गया कि उसे किसी अपराध में पकड़ा गया है और पैसे देकर छोड़ा जा सकता है. पुलिस की जांच अब इसी कथित तरीके से हुई दूसरी संभावित वारदातों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने पर भी केंद्रित है.
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