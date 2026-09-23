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फर्जी RPF की 'वर्चुअल किडनैपिंग' का खूनी अंत, चलती ट्रेन से फेकने वाले कातिल तक ऐसे पहुंची बक्सर पुलिस

आरोपी रोहित तिवारी गिरफ्तार ( ETV Bharat )