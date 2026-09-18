फर्जी बीएसए अधिकारी बनकर पहुंचा प्राइवेट स्कूल, 25 हजार कैश चोरी कर हुआ फरार, अब खा रहा जेल की हवा
फर्जी बीएसए अधिकारी बनकर एक प्राइवेट स्कूल में किया छापेमारी, प्रिंसिपल की मेज की रैक में 25 हजार लेकर भागा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 12:38 PM IST
कानपुर देहात: यूपी के कानपुर देहात जिले में एक फर्जी बीएसए अधिकारी की करतूतों का खुलासा हुआ है. आरोपी युवक पहले खुद को बीएसए अधिकारी बताकर निजी स्कूल में छापेमारी करने पहुंच गया. जहां उनसे प्रिंसिपल के दफ्तर में रखे साढ़े 25 हजार कैश पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गया. प्रिंसिपल की शिकायत पर गजनेर थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.
दरअसल पूरा मामला है गजनेर थाना क्षेत्र के नबीपुर स्थित आरपीएस. मॉडर्न पब्लिक स्कूल का है. जहां 14 सितम्बर को एक युवक फर्जी बीएसए अधिकारी बनकर पहुंच गया. जिसके बाद युवक ने प्रिंसिपल से स्कूल की मान्यता से संबंधित कागज मांगे थे. इसी दौरान उसने मौका पाकर प्रिंसिपल की मेज की रैक में रखे 25 हजार रुपए चोरी कर लिया और वह मौके फरारा हो गया.
फर्जी बीएसए बने युवक के जाते के बाद जब प्रिंसिपल ने अपनी मेज की रैक खोली तब उनको इस पूरी घटना की जानकारी हुई. जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल श्यामा सिंह ने गजनेर थाने में लिखित तहरीर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया. जब मामले की जांच की गई तो खुलासा हुआ कि आरोपी युवक ने फर्जी बीएसए अधिकारी बनकर घटना को अंजाम दिया है.
पुलिस ने मुखबिर की मदद से गुरुवार को आरोपी युवक को स्कूल के पास से ही गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान शोभित द्विवेदी जनपद जालौन थाना कदौरा ग्राम बबीना के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ में अभियुक्त शोभित ने अपने गुनाह कबूल कर लिये हैं.
गजनेर थाना प्रभारी सनत कुमार ने बताया कि आरोपी शोभित द्विवेदी 14 सितम्बर को फर्जी बीएसए अधिकारी बनकर एक स्कूल में छापेमारी करने गया था. छापेमारी के दौरान युवक ने मेज की रैक में रखे 25 हजार पांच सौ रुपए चोरी कर लिए थे. गुरुवार को मुखबिर को सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के पास से चोरी की रकम से 2500 रुपए और एक मोटर साइकिल बरामद हुई है.
यह भी पढ़ें : एसडी पे घोटाला: 17 बैंक अकाउंट से 1 हजार करोड़ से ज्यादा का लेन-देन, पुलिस ने 9 आरोपियोंको किया गिरफ्तार