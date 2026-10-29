दोस्त से मजाक पड़ा भारी: बम धमाके की झूठी कॉल करने वाला छात्र गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस का एक्शन
कानपुर के काकादेव से दिल्ली पुलिस ने फर्जी बम धमाके की धमकी देने वाले छात्र सूरज वर्मा को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:28 PM IST
कानपुर: दोस्त के साथ हंसी-मजाक करना कभी-कभी कितना भारी पड़ सकता है, इसकी एक बानगी कानपुर और दिल्ली में देखने को मिली. दिल्ली पुलिस ने बम धमाके की फर्जी खबर फैलाकर दहशत का माहौल बनाने वाले एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी छात्र सूरज वर्मा मूल रूप से यूपी के औरैया जिले के दिबियापुर का रहने वाला है और इन दिनों UPPSC परीक्षा की तैयारी कर रहा है. उसने अपने ही एक करीबी दोस्त से सिर्फ मजाक करने की नीयत से यह पूरी साजिश रची थी. मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस व खुफिया एजेंसियों ने उससे कड़ी पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया.
लाहौर के आतंकी संगठन के नाम से आई थी कॉल: कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने मामले का खुलासा करते हुए पूरी कहानी बताई. उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र रोहित ने स्थानीय पुलिस से गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी. रोहित ने अपनी शिकायत में कहा कि एक बिल्कुल अनजान नंबर से उसके फोन पर कॉल आई थी. फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को लाहौर के 'जन्नत-ए-फिरदौस' संगठन का सदस्य बताया और कहा कि वे लंबे समय से रोहित पर नजर रख रहे हैं. इतना ही नहीं, उसने कहा कि अब उसे दिल्ली में एक बड़ा बम धमाका करने के लिए चुना गया है और इतना बोलते ही फोन काट दिया.
जियो फाइबर नंबर के जरिए काकादेव तक पहुंची पुलिस: धमकी भरी यह कॉल मिलते ही दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तुरंत चौकन्नी हो गईं और मामले की जांच में जुट गईं. तकनीकी जांच में पुलिस को पता चला कि यह घबराहट पैदा करने वाली कॉल एक जियो फाइबर इंटरनेट नंबर के जरिए की गई थी. जब इस नंबर की लोकेशन और मालिक का ब्योरा निकाला गया, तो यह कानपुर के काकादेव स्थित नवीन नगर में रहने वाले मनोज कुमार वर्मा के नाम पर पंजीकृत मिला. जानकारी मिलते ही काकादेव पुलिस की टीम मनोज के घर पहुंची, जहां उनकी मुलाकात मनोज के बेटे अक्षत वर्मा से हुई जो खुद नीट की तैयारी कर रहा है.
चाची के इलाज के सिलसिले में कानपुर आया था आरोपी: अक्षत ने पुलिस को बताया कि उसका चचेरा भाई सूरज वर्मा पिछले कुछ दिनों से उनके घर पर ही ठहरा हुआ है. उसने बताया कि सूरज की चाची कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और कानपुर के पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. इसी सिलसिले में सूरज अस्पताल के काम से शहर आया हुआ था और वहीं रुका था. इस सटीक जानकारी के मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत दबिश देकर सूरज वर्मा को हिरासत में ले लिया और दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया.
मजाक का दावा, लेकिन खुफिया एजेंसियां कर रही हैं गहन जांच: शुरुआती पूछताछ के दौरान आरोपी सूरज वर्मा ने रोते हुए पुलिस के सामने यही सफाई दी कि उसने अपने दोस्त रोहित को डराने और थोड़ा मजाक करने के लिए यह कॉल की थी. हालांकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां केवल उसके इस मौखिक बयान पर भरोसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं. पुलिस इस पूरे मामले की बहुत गहराई से पड़ताल कर रही है कि कहीं इस हरकत के पीछे कोई दूसरा असली मकसद तो नहीं था. इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या सूरज का किसी असमाजिक या गलत नेटवर्क से कोई संबंध तो नहीं है.
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