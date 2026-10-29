ETV Bharat / state

दोस्त से मजाक पड़ा भारी: बम धमाके की झूठी कॉल करने वाला छात्र गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस का एक्शन

अपने दोस्त से मजाक करने के लिए फोन किया था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: दोस्त के साथ हंसी-मजाक करना कभी-कभी कितना भारी पड़ सकता है, इसकी एक बानगी कानपुर और दिल्ली में देखने को मिली. दिल्ली पुलिस ने बम धमाके की फर्जी खबर फैलाकर दहशत का माहौल बनाने वाले एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी छात्र सूरज वर्मा मूल रूप से यूपी के औरैया जिले के दिबियापुर का रहने वाला है और इन दिनों UPPSC परीक्षा की तैयारी कर रहा है. उसने अपने ही एक करीबी दोस्त से सिर्फ मजाक करने की नीयत से यह पूरी साजिश रची थी. मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस व खुफिया एजेंसियों ने उससे कड़ी पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया.

लाहौर के आतंकी संगठन के नाम से आई थी कॉल: कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने मामले का खुलासा करते हुए पूरी कहानी बताई. उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र रोहित ने स्थानीय पुलिस से गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी. रोहित ने अपनी शिकायत में कहा कि एक बिल्कुल अनजान नंबर से उसके फोन पर कॉल आई थी. फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को लाहौर के 'जन्नत-ए-फिरदौस' संगठन का सदस्य बताया और कहा कि वे लंबे समय से रोहित पर नजर रख रहे हैं. इतना ही नहीं, उसने कहा कि अब उसे दिल्ली में एक बड़ा बम धमाका करने के लिए चुना गया है और इतना बोलते ही फोन काट दिया.

जियो फाइबर नंबर के जरिए काकादेव तक पहुंची पुलिस: धमकी भरी यह कॉल मिलते ही दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तुरंत चौकन्नी हो गईं और मामले की जांच में जुट गईं. तकनीकी जांच में पुलिस को पता चला कि यह घबराहट पैदा करने वाली कॉल एक जियो फाइबर इंटरनेट नंबर के जरिए की गई थी. जब इस नंबर की लोकेशन और मालिक का ब्योरा निकाला गया, तो यह कानपुर के काकादेव स्थित नवीन नगर में रहने वाले मनोज कुमार वर्मा के नाम पर पंजीकृत मिला. जानकारी मिलते ही काकादेव पुलिस की टीम मनोज के घर पहुंची, जहां उनकी मुलाकात मनोज के बेटे अक्षत वर्मा से हुई जो खुद नीट की तैयारी कर रहा है.