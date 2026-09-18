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गाजियाबाद में नकली काली मिर्च फैक्ट्री पर मारा गया छापा, मैदा-गोंद से काली मिर्च बनाने का खुलासा

गाजियाबाद में लोनी थाना पुलिस ने नकली काली मिर्च बनाने वाली प्रोसेसिंग यूनिट का खुलासा किया है. क्या है मामला, पढ़ें..

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लोनी में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 7:10 PM IST

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गाजियाबाद: गाजियाबाद में लोनी थाना पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने एक फार्म हाउस पर छापा मार कर काली मिर्च की एक प्रोसेसिंग यूनिट का खुलासा किया है. इसमें छोटे आकार और घटिया गुणवत्ता वाली काली मिर्च के दानों को प्रोसेस कर उनका आकार और वजन बढ़ाकर बड़े आकार की काली मिर्च तैयार की जा रही थी. आरोप है कि तैयार उत्पाद को अधिक आकर्षक और चमकदार बनाने के लिए रिफाइंड सोयाबीन तेल का इस्तेमाल किया जाता था. टीम ने मौके से करीब 13.50 लाख रुपये का कच्चा और तैयार माल बरामद किया है. विभाग ने पांच नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही तैयार काली मिर्च में इस्तेमाल किए गए पदार्थों और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

दरअसल, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचना मिली थी कि लोनी के बेहटा हाजीपुर में एक फर्म की ओर से लाल मिर्च को छोटे से बड़ा आकार दिया जा रहा है. थाना लोनी पुलिस और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने बेहटा हाजीपुर स्थित एक फार्म हाउस पर छापेमारी की. टीम के पहुंचने पर वहां लोकेश गुप्ता द्वारा काली मिर्च प्रोसेसिंग का कारोबार संचालित किया जा रहा था. प्रारंभिक जांच और पूछताछ में विभाग के सामने आया कि छोटे आकार के काली मिर्च के दानों को मैदा और गोंद के पेस्ट की मदद से बड़ा बनाया जा रहा था.

सुरेश मिश्रा, असिस्टेंट कमिश्नर (फूड), गाजियाबाद (ETV Bharat)

खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, छोटे आकर और घटिया गुणवत्ता वाली काली मिर्च के दोनों का आकार और वजन बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जा रही थी. इसमें गोंद और मैदा का पेस्ट तैयार कर छोटे दानों को उसमें डुबोया जाता था इसके बाद तैयार सामग्री को छत पर सुखाया जाता था. छापेमारी के दौरान टीम को मौके से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तकरीबन 13.50 लाख का कच्चा माल बरामद किया है. जिसमें 60 बोरी मैदा, 18 बोरी गोंद का चूरा, छोटे दाने वाली खराब क्वालिटी काली मिर्च 1200 किलोग्राम, फिनिश्ड काली मिर्च 975 किलोग्राम और रिफाइंड सोयाबीन तेल बरामद हुआ है.

गाजियाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर (फूड) सुरेश मिश्रा के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में मौके से पांच नमूने एकत्रित कर जांच के लिए भेजे हैं. विभाग ने मामले की फास्ट ट्रैक जांच करने का प्रयोगशाला से अनुरोध किया है, ताकि बरामद काली मिर्च और उसमें इस्तेमाल किए गए पदार्थ की गुणवत्ता और संरचना की जल पुष्टि की जा सके. प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि तैयार उत्पाद में किन-किन पदार्थों का इस्तेमाल हुआ था और खाद्य सुरक्षा मानव को इतिहास में उसमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई है.

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