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BAMS की 6 लाख में बनाते थे फर्जी डिग्री; मुजफ्फरनगर में भंडाफोड़, 15 हजार का इनामी समेत 3 गिरफ्तार

एक आरोपी को मामले में उत्तराखंड STF गिरफ्तार कर चुकी है और वह करीब 2 साल जेल में रह चुका है.

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फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश: 15 हजार का इनामी समेत तीन गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 12:23 PM IST

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मुजफ्फरनगर: छपार थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी शैक्षिक दस्तावेज और डिग्री तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ. जिसमें 15 हजार रुपये के इनामी वांछित आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से विजिटिंग कार्ड, खाली और लिखित लेटरहेड, मेडिकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मरीजों की बुकलेट और 3 मोबाइल फोन, एक कार बरामद की है.

संजय कुमार वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार IGRS पर मिली शिकायत के आधार पर जांच में सामने आया कि शेरपुर निवासी इमलाख उर्फ इमलाक लोगों से रुपये लेकर फर्जी डिग्रियां तैयार करने का काम करता है. इस मामले में छपार थाने में केस दर्ज किया गया था और उसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ताजपुर रजवाहा-बरला बसेड़ा मार्ग से इमलाख उर्फ इमलाक, खतौली निवासी डॉ. मंसूर उलहक और हरिद्वार में हिमालयन मेडिकेयर सेंटर संचालित करने वाले डॉ. वी.के. गौतम को गिरफ्तार कर लिया है.

पूछताछ में मुख्य आरोपी इमलाख ने बताया कि वह बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का चेयरमैन और डायरेक्टर है. बी.फार्मा, डी.फार्मा और बीएएमएस की फर्जी डिग्रियां तैयार कराने का काम करता है. उसने यह भी स्वीकार किया कि इसी तरह के मामले में उसे पहले उत्तराखंड STF गिरफ्तार कर चुकी है और वह करीब 2 साल जेल में रह चुका है.

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वहीं वी.के. गौतम ने पुलिस को बताया कि उसके पास कोई मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री नहीं है, इसके बावजूद वह हरिद्वार में अस्पताल संचालित कर रहा था. उसने BAMS की फर्जी डिग्री बनवाने के लिए 6 लाख रुपये दिए थे. तीसरे आरोपी मंसूर उलहक ने स्वीकार किया कि उसने कमीशन लेकर बाकी रकम इमलाख को डिग्री बनवाने के लिए दी थी.

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्य आरोपी इमलाख के खिलाफ हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मामलों में पहले से 12 के करीब मुकदमे दर्ज हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जानकारी दी.

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