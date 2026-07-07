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BAMS की 6 लाख में बनाते थे फर्जी डिग्री; मुजफ्फरनगर में भंडाफोड़, 15 हजार का इनामी समेत 3 गिरफ्तार

फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश: 15 हजार का इनामी समेत तीन गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: छपार थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी शैक्षिक दस्तावेज और डिग्री तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ. जिसमें 15 हजार रुपये के इनामी वांछित आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से विजिटिंग कार्ड, खाली और लिखित लेटरहेड, मेडिकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मरीजों की बुकलेट और 3 मोबाइल फोन, एक कार बरामद की है. संजय कुमार वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस के अनुसार IGRS पर मिली शिकायत के आधार पर जांच में सामने आया कि शेरपुर निवासी इमलाख उर्फ इमलाक लोगों से रुपये लेकर फर्जी डिग्रियां तैयार करने का काम करता है. इस मामले में छपार थाने में केस दर्ज किया गया था और उसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ताजपुर रजवाहा-बरला बसेड़ा मार्ग से इमलाख उर्फ इमलाक, खतौली निवासी डॉ. मंसूर उलहक और हरिद्वार में हिमालयन मेडिकेयर सेंटर संचालित करने वाले डॉ. वी.के. गौतम को गिरफ्तार कर लिया है.