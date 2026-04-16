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फिरोजाबाद: फर्जी जमानत के 'बड़े खेल' का भंडाफोड़! कहीं आपकी ID पर तो कोई और नहीं ले रहा बेल? पढ़ लें यह ज़रूरी ख़बर

यह गिरोह पहले फर्जी पहचान और दस्तावेज तैयार करता था, फिर उन्हीं के आधार पर अदालत में पेश होकर आरोपियों की जमानत कराता था.

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फिरोजाबाद: फर्जी जमानत के 'बड़े खेल' का भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 16, 2026 at 1:06 PM IST

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फिरोजाबाद : यूपी के फिरोजाबाद जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कर आरोपियों की अदालत से जमानत कराता था. रसूलपुर थाना पुलिस की इस कार्रवाई में तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय थे. थाना प्रभारी रसूलपुर प्रदीप कुमार के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में बीते 15 अप्रैल को थाना रसूलपुर पुलिस टीम ने मोढ़ा चौराहे के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वीरेन्द्र उर्फ वीके पुत्र सूरजपाल सिंह, निवासी नगला कूप, थाना नारखी, वीरपाल पुत्र सरवन सिंह, निवासी नगला कूप, थाना नारखी, यादराम पुत्र बदन सिंह, निवासी गढ़ी सिधारी, थाना नारखी शामिल हैं. पुलिस के अनुसार इन आरोपियों के खिलाफ थाना रसूलपुर में पहले से ही मुकदमा दर्ज था. यह गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार कर अन्य लोगों के नाम-पते का इस्तेमाल करते हुए अदालत में आरोपियों की जमानत कराता था.

कैसे हुआ खुलासा?
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब 22 दिसंबर 2025 को जाटऊ गांव निवासी होरीलाल ने थाना रसूलपुर में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ लोग फर्जी कागजात तैयार कर अदालत में गलत तरीके से जमानत दिला रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें धीरे-धीरे पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं.जांच में सामने आया कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से काम करता था. पहले यह लोग फर्जी पहचान और दस्तावेज तैयार करते, फिर उन्हीं के आधार पर अदालत में पेश होकर आरोपियों की जमानत कराते थे, इससे न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह किया जा रहा था.

पुलिस की कार्रवाई
सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर मोढ़ा चौराहे के पास तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उनसे कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है, जिससे इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों का भी खुलासा हो सकता है. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है.

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