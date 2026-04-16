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फिरोजाबाद: फर्जी जमानत के 'बड़े खेल' का भंडाफोड़! कहीं आपकी ID पर तो कोई और नहीं ले रहा बेल? पढ़ लें यह ज़रूरी ख़बर

फिरोजाबाद: फर्जी जमानत के 'बड़े खेल' का भंडाफोड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

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फिरोजाबाद : यूपी के फिरोजाबाद जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार कर आरोपियों की अदालत से जमानत कराता था. रसूलपुर थाना पुलिस की इस कार्रवाई में तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से इस अवैध धंधे में सक्रिय थे. थाना प्रभारी रसूलपुर प्रदीप कुमार के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में बीते 15 अप्रैल को थाना रसूलपुर पुलिस टीम ने मोढ़ा चौराहे के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वीरेन्द्र उर्फ वीके पुत्र सूरजपाल सिंह, निवासी नगला कूप, थाना नारखी, वीरपाल पुत्र सरवन सिंह, निवासी नगला कूप, थाना नारखी, यादराम पुत्र बदन सिंह, निवासी गढ़ी सिधारी, थाना नारखी शामिल हैं. पुलिस के अनुसार इन आरोपियों के खिलाफ थाना रसूलपुर में पहले से ही मुकदमा दर्ज था. यह गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार कर अन्य लोगों के नाम-पते का इस्तेमाल करते हुए अदालत में आरोपियों की जमानत कराता था.



