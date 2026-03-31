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वाराणसी में सेना का फर्जी जवान और शामली में हथियार तस्कर गिरफ्तार

वाराणसी/शामली : यूपी पुलिस और एसटीएफ यूनिट ने मंगलवार को दो बड़े अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. वाराणसी में भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी से फर्जी आर्मी मैन धर्मेंद्र कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, 2 आईडी कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 3 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 डेबिट कार्ड, 2 अंक पत्र, 1 शैक्षिक प्रमाण पत्र बरामद किया गया है. वहीं शामली पुलिस टीम ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है.

शामली में हथियार तस्कर गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)



वाराणसी के एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में रहने वाला धर्मेंद्र कुमार पांडे खुद को सेना का जवान बता कर लोगों पर रौब जमाता था. धर्मेंद्र कुमार पांडेय खुद को आर्मी में कमांडर बताता था. आरोपी मूलरूप से चंदौली के अलीपुर थाना के कई गांव का रहने वाला है. आरोपी ने कई युवाओं से आर्मी और अन्य संस्थानों में नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग 15 लाख से ज्यादा रुपये लिए थे. इसकी शिकायत चंदौली समेत कई थानों में की गई थी. चंदौली पुलिस काफी दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी.



धर्मेंद्र कुमार पांडे की शिकायत मिलने के बाद एसटीएफ यूनिट ने आर्मी के अधिकारियों से संपर्क किया. जिसमें पता चला कि संबंधित प्रोफाइल का कोई भी व्यक्ति आर्मी की किसी भी यूनिट में नहीं है. जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस टीम ने भेलूपुर पुलिस की मदद से सोमवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी वाराणसी से बाहर भागने की फिराक में था. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.