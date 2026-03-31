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वाराणसी में सेना का फर्जी जवान और शामली में हथियार तस्कर गिरफ्तार

वाराणसी एसटीएफ और भेलूपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हत्थे चढ़ा फर्जी आर्मी मैन. शामली में हथियार तस्कर से 10 पिस्टल, 5 तमंचे बरामद.

पुलिस की गिरफ्त में सेना का फर्जी जवान धर्मेंद्र कुमार पांडे.
पुलिस की गिरफ्त में सेना का फर्जी जवान धर्मेंद्र कुमार पांडे. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 2:42 PM IST

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वाराणसी/शामली : यूपी पुलिस और एसटीएफ यूनिट ने मंगलवार को दो बड़े अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. वाराणसी में भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी से फर्जी आर्मी मैन धर्मेंद्र कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन, 2 आईडी कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 3 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 डेबिट कार्ड, 2 अंक पत्र, 1 शैक्षिक प्रमाण पत्र बरामद किया गया है. वहीं शामली पुलिस टीम ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है.

शामली में हथियार तस्कर गिरफ्तार.
शामली में हथियार तस्कर गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)


वाराणसी के एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में रहने वाला धर्मेंद्र कुमार पांडे खुद को सेना का जवान बता कर लोगों पर रौब जमाता था. धर्मेंद्र कुमार पांडेय खुद को आर्मी में कमांडर बताता था. आरोपी मूलरूप से चंदौली के अलीपुर थाना के कई गांव का रहने वाला है. आरोपी ने कई युवाओं से आर्मी और अन्य संस्थानों में नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग 15 लाख से ज्यादा रुपये लिए थे. इसकी शिकायत चंदौली समेत कई थानों में की गई थी. चंदौली पुलिस काफी दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी.

धर्मेंद्र कुमार पांडे की शिकायत मिलने के बाद एसटीएफ यूनिट ने आर्मी के अधिकारियों से संपर्क किया. जिसमें पता चला कि संबंधित प्रोफाइल का कोई भी व्यक्ति आर्मी की किसी भी यूनिट में नहीं है. जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस टीम ने भेलूपुर पुलिस की मदद से सोमवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी वाराणसी से बाहर भागने की फिराक में था. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

शामली में हथियार तस्कर गिरफ्तार, 10 कंट्री मेड पिस्टल, 5 तमंचे बरामद

शामिल पुलिस ने मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम यूपी और हरियाणा में हथियारों की तस्करी करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान शोएब निवासी ग्राम तितरवाड़ा, कैराना के रूप में हुई है. आरोपी के पास से 10 कंट्री मेड पिस्टल व 5 तमंचे, कई जिंदा कारतूस और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है. आरोपी मध्य प्रदेश के तस्कर से हथियार खरीद कर वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में हथियारों की बिक्री करता था.



एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हथियार तस्कर शोएब पुलिस के हत्थे चढ़ा है. पूछताछ में शोएब ने बताया कि तमंचे और पिस्टल खरीदने के लिए अकरम नाम के व्यक्ति से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करता था. अकरम उसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर मिलता था और वहीं बैग में रखकर हथियार उसे सौंप देता था. इसके बाद शोएब इन अवैध असलहों को पश्चिम यूपी और हरियाणा में अन्य तस्करों के बेचता था. इस मामले में शामली के तीतरवाड़ा गांव निवासी कादिर पुत्र आबिद का भी नाम आया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

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