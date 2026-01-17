कोटा में पकड़ा गया फर्जी आर्मी ऑफिसर: युवाओं को दे रहा था सेना में नौकरी का झांसा
जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया कि आरोपी युवाओं को ठगने की फिराक में था.
Published : January 17, 2026 at 8:37 PM IST
कोटा: नयापुरा थाना पुलिस ने एक फर्जी आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवाओं को सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने की फिराक में था. युवक को गिरफ्तार करने के बाद सभी खुफिया एजेंसियों ने ज्वाइंट इंटेरोगेशन किया. इसके बाद उसे शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया.
नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार नागर ने बताया कि शनिवार को इंटेलिजेंस टीम ने नयापुरा नेहरू गार्डन के नजदीक आर्मी की वर्दी पहने एक संदिग्ध को पकड़ा था. इसकी सूचना सभी खुफिया एजेंसियों को दी गई. ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी (JIC) ने जांच-पड़ताल शुरू की. इसमें सामने आया कि आरोपी युवकों को सेना में स्थाई और संविदा पर नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगने की कोशिश में था. थानाधिकारी ने बताया कि यह संदिग्ध व्यक्ति 22 वर्षीय महेश गिरी मूल रूप से मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के कालूखेड़ा थाना इलाके के पिपलोदा तहसील के जड़वासा गांव का रहने वाला है. इसे शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया और एडीएम सिटी न्यायालय में पेश किया.
थाना अधिकारी विनोद कुमार नागर ने बताया कि जेआईसी में आरोपी के खुफिया सूचनाओं को एकत्रित करने या जासूसी में लिप्त होने की बात सामने नहीं आई है. आरोपी केवल आर्मी की वर्दी पहन कर युवाओं को ठगने के लिए निकला था. वह फ्रॉड करने की कोशिश में जुटा हुआ था. हालांकि शक होने पर इसे इंटेलिजेंस एजेंसी ने दबोच लिया था. इसके बाद नयापुरा थाना पुलिस को कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया था.