रेसलर बना फर्जी आर्मी अफसर, वर्दी पहन युवाओं से कर रहा था ठगी, सेना के इनपुट पर कानपुर पुलिस ने पकड़ा
आरोपी सेना में भर्ती कराने के लिए स्पोर्ट्स कोटा के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर युवाओं से ठगी कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 7:29 PM IST
कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटा के नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर युवाओं को ठगने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई मिलिट्री से मिले इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति युवाओं को रेसलिंग के फर्जी सर्टिफिकेट दिलवाकर सेना में भर्ती कराने का झांसा दे रहा है.
एडीसीपी अंजली विश्वकर्मा ने बताया, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवम यादव के रूप में हुई है. आरोपी खुद को मिलिट्री से जुड़ा दिखाने के लिए वर्दी पहनकर घूमता था और अपने पास मिलिट्री की फर्जी आईडी, कैंटीन कार्ड और बैच रखता था, जिससे लोग उसे असली सैन्यकर्मी समझ लेते थे. जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय था और वहां अपनी ऐसी छवि बना रखी थी कि वह मिलिट्री से जुड़ा हुआ है.
उसके मोबाइल फोन से कई फोटो और एडिटेड इमेज मिली हैं, जिनमें एआई की मदद से खुद को सेना से जुड़ा दिखाया गया था. इसी झांसे में आकर युवा उससे संपर्क करते थे और स्पोर्ट्स कोटा के जरिए भर्ती का भरोसा करके फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते थे. आरोपी नवंबर-दिसंबर से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था. उसने इस काम के लिए एक किराए का कमरा लेकर उसे ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करता था.
आरोपी खुद को पूर्व रेसलर बताता था, जिसके चलते उसे सर्टिफिकेट की प्रक्रिया और उनसे जुड़े सिस्टम की जानकारी थी. पुलिस को उसके पास से चार अलग-अलग व्यक्तियों के फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं और उसके मोबाइल में उन्हीं व्यक्तियों की फोटो भी पाई गई हैं. फिलहाल चार मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य संभावित मामलों की जांच जारी है.
पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी हर सर्टिफिकेट के लिए 4 से 6 हजार रुपये तक वसूलता था. उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना था. पुलिस अब मनी ट्रेल, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूतों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. फिलहाल आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिन युवाओं के फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं, उनसे संपर्क कर पूछताछ की जाएगी.
एडीसीपी अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि चकेरी क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. रेसलिंग के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर युवाओं को स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती का झांसा देता था. चार मामलों की पुष्टि हुई है, बाकी की जांच जारी है और मनी ट्रेल व कॉल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया जा रहा है.
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