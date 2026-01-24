लखनऊ में युवती के साथ ठगी; फर्जी अपॉइंटमेंट लैटर लेकर विधानसभा सचिवालय पहुंची, मचा हड़कंप
मालिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर आगे की कारवाई की जा रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 9:46 PM IST
लखनऊ: मलिहाबाद में एक जालसाज ने खुद को सत्ताधारी दल के संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बताकर एक छात्रा से ठगी की. आरोपी सौरभ सैनी ने जल शक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एडवांस रुपये लिये थे. इसके बाद उसने छात्रा को फर्जी अपॉइंटमेंट लैटर दे दिया. विधानसभा सचिवालय में जालसाजी पकड़े जाने पर पीड़िता ने अदालत की शरण ली. मालिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गयी है. मामले की जांच की जा रही है.
रसूख का झांसा और नौकरी का लालच: पीड़िता ने बताया कि वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से है और अपनी पढ़ाई के साथ-साथ काम की तलाश में थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात मोहल्ला बशारफ तरफदार निवासी सौरभ सैनी से हुई. सौरभ ने अपनी ऊंची राजनीतिक पैठ का हवाला दिया और खुद को सत्ता पक्ष के संगठन का बड़ा पदाधिकारी बताया. उसने दावा किया कि वह जल शक्ति विभाग में छात्रा की नियुक्ति फिरोजपुर में ही 'पंप ऑपरेटर' के पद पर करा देगा.
छात्रा से 50 हजार रुपये एडवांस लिये: नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी ने 2 लाख रुपये की मांग की. छात्रा ने उसकी बातों पर यकीन कर 50,000 रुपये एडवांस के तौर पर उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए. रुपये मिलने के बाद आरोपी काफी समय तक उसे टालता रहा. जब छात्रा ने दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसे एक अपॉइंटमेंट लैटर थमा दिया और बाकी रकम की मांग करने लगा.
विधानसभा सचिवालय में खुला राज: नियुक्ति पत्र की सत्यता जानने के लिए छात्रा जब विधानसभा सचिवालय पहुंची, तो उसके होश उड़ गए. वहां पता चला कि जिस विभाग का अपॉइंटमेंट लैटर उसे दिया गया है, ऐसा कोई विभाग ही अस्तित्व में नहीं है. आरोपी ने उसको फर्जी अपॉइंटमेंट लैटर दिया था. उस पर उप-सचिव की फर्जी मुहर और हस्ताक्षर थे.
जान से मारने की धमकी दी: जब छात्रा आरोपी सौरभ सैनी के पास मलिहाबाद पहुंची, तो उसने गाली-गलौज और मारपीट की. उसने छात्रा से फर्जी अपॉइंटमेंट लैटर छीनने की कोशिश की, ताकि सबूत मिटा सके. सफल न होने पर उसने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी.
पुलिस ने नहीं सुनी, तो कोर्ट पहुंची पीड़िता: पीड़िता ने 31 जुलाई 2025 को पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजा था, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली. मालिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गयी है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
