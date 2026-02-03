ETV Bharat / state

सीतापुर में वोटरों के नाम हटाने के लिये फर्जी आवेदन; SDM बोले- शुरुआती जांच कराई गई, अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा आरोप

सपा के महोली विधानसभा अध्यक्ष रमेश चंद शुक्ल ने उप जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर की शिकायत.

प्रतीकात्मक.
प्रतीकात्मक. (Photo credit: ians)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 7:37 PM IST

|

Updated : February 3, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर : जिले के महोली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिसावां थाना क्षेत्र के गुरसंडा गांव में फार्म सात भरकर बाहरी दिखाकर वोट कटवाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि यह सभी एक समुदाय से आते हैं. मामले के बाद मतदाताओं में काफी आक्रोश है. सपा के महोली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश चंद शुक्ल ने भी उप जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है.

लखनऊ में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाये. लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने SIR के फार्म -7 को लेकर आरोप लगाया कि मुझे जो सूचना मिल रही है कि बीजेपी फार्म सात के जरिये बड़ी धांधली करने जा रही है.

स्थानीय निवासी मो. मेराज का आरोप है कि उनकी पत्नी का वोट कट गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 114 फार्म भरे हुए मिले हैं. जिसमें किसी को बाहरी दिखाया गया है, किसी को मृतक दिखाया गया है. उन्होंने कहा कि उनके फार्म में गलत आपत्ति लगाई गई है.

पीड़ित व अधिकारियों ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि कल तहसीलदार आये थे, उन्होंने बीएलओ द्वारा फार्म सही किये जाने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने वोट काटने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हम 2007 से वोट डाल रहे हैं.

सपा नेता रमेश चंद शुक्ल ने लिखा पत्र
सपा नेता रमेश चंद शुक्ल ने लिखा पत्र (Photo credit: SP LEADER)

मतदाताओं का आरोप है कि वह लोग दशकों से वोट डालते आ रहे हैं. इसके बावजूद भी इस तरह का षड्यंत्र रचना निंदनीय है. उधर जिन नामों का जिक्र फॉर्म 7 भरने को लेकर किया गया है, उनका कहना है कि उनके नाम का प्रयोग कर उनके खिलाफ साजिश की जा रही है.

एसडीएम महोली देवेंद्र मिश्रा का कहना है कि गुरसंडा गांव की देर शाम को एक शिकायत प्राप्त हुई थी. उन्होंने कहा कि जांच में गुरसंडा का फार्म सात में कोई मृत नहीं दिखाया गया है. शिफ्टिंग व डबल के मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि जो फाॅर्म प्राप्त हुए थे उसमें शुरुआती जांच करा बीएलओ को भेज कर करा रहे थे.

उन्होंने कहा कि इसी बीच एक ट्वीट हुआ था, उसके बाद जांच कराई है. उन्होंने कहा कि यह शुरुआती जांच है केवल. इनमें जो भी कमियां निकलेंगी या सुधार होगा, वह सब कराया जाएगा. यह शुरुआती जांच हैं, सभी कमियों को दुरुस्त कराया जाएगा.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मामले का संज्ञान लेकर एक्स पर पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था कि SIR में फ़ार्म 7 के माध्यम से जो भी कोई, किसी और का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का ग़ैरक़ानूनी अपराध करेगा, उसके ख़िलाफ़ FIR लिखवाई जाए.

यह भी पढ़ें : यूपी में SIR: वोटर आज बूथों पर जाकर जरूर सुनें लिस्ट, नाम न होने पर करें ये काम...

Last Updated : February 3, 2026 at 8:04 PM IST

TAGGED:

FAKE APPLICATIONS IN SITAPUR
SIR
अखिलेश यादव
BJP
SITAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.