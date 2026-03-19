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SIT जांच के नाम पर जलकल कर्मियों को लगा रहे थे चूना; पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया

डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि सभी पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है कि उनके गैंग में और कौन लोग शामिल हैं.

वाराणसी पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया.
वाराणसी पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:00 AM IST

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वाराणसी: एंटी करप्शन टीम और SIT बनकर जलकल विभाग के कर्मचारियों से वसूली करने वालों को पुलिस ने धर दबोचा. भेलूपुर पुलिस ने 1 महिला सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह लोग फर्जी अधिकारी बनकर वसूली कर रहे थे.

डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में साक्षी सक्सेना, फिरोज अहमद और सौरभ हैं. पकड़े गए लोगों में साक्षी सक्सेना, सौरव और फिरोज अहमद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं.

यह तीनों कई दिनों से जलकल के कर्मचारियों को निशाने पर लिए थे. यह लोग खुद को एंटी करप्शन टीम और SIT की जांच करने वाले अधिकारी बता रहे थे. जांच के नाम पर वसूली कर रहे थे.

डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि सभी पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है. उनके गैंग में और कौन लोग शामिल हैं. यह ऐसा क्यों कर रहे थे, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

उन्होंने बताया कि हिमांशु श्रीवास्तव ने पुलिस से यह शिकायत की थी कि शाम को एक महिला और दो युवक उसके पास पहुंचे और खुद को लखनऊ एंटी करप्शन टीम से SIT कर्मचारी बताकर उसके खिलाफ शिकायत पर जांच की बात कहे थे.

साथ ही बचने के लिए पैसों की डिमांड भी की है. आरोपियों की बोलचाल से संदेह होने पर जब उनसे आई कार्ड मांगा गया तो वह उसे ही भला बुरा बोलने लगे हैं. परेशान कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी. लेकिन उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं हो रहे थे.

तीनों कर्मचारी बुधवार को यहां पर वसूली के लिए पहुंचे थे. पुलिस को देखते ही यह तीनों वहां से भागने लगे जिसके पास सिपाहियों ने इन्हें दौड़ाकर पकड़ा. तीनों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया पूछताछ शुरू हुई तो कई मामलों का खुलासा हुआ.

इन्होंने पूछताछ में बताया कि पिछले कुछ दिनों से यह जलकल के कर्मचारियों को निशाने पर लिए थे. एंटी करप्शन और स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम के इंस्पेक्टर बनाकर यह कर्मचारियों को धमकाते थे. अपने अर्दब में लेकर उनसे वसूली करते थे.

यह भी पढ़ें: UP के हापुड़ से दो संदिग्ध गिरफ्तार; दिल्ली में मंदिर की रेकी, पाकिस्तान भेजे थे विजुअल-लोकेशन

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