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प्रतापगढ़ में फर्जी एंटी करप्शन अधिकारी गिरफ्तार; फर्जी पहचान पत्र बरामद, लोगों से करता था धन उगाही

प्रतापगढ़ : थाना कोतवाली नगर पुलिस ने फर्जी एंटी करप्शन अधिकारी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक खुद को एंटी करप्शन अधिकारी बताकर लोगों को अधिकारियों पर दबाव बनाता था और लोगों से धन उगाही करता था. आरोपी के पास से पुलिस को एक फर्जी पहचान पत्र भी मिला है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

सीओ आशुतोष पांडेय ने बताया कि कोतवाली नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति खुद को एंटी करप्शन अधिकारी बताकर अधिकारियों पर दबाव बनाता था और लोगों से धन उगाही करता था. उन्होंने बताया कि इस संबंध में मौके पर जाकर जांच की गई तो आरोपी ने खुद को 'एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया' का अधिकारी बताया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने एक पहचान पत्र भी दिखाया. जांच में पहचान-पत्र फर्जी पाया गया.