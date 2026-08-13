ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में फर्जी एंटी करप्शन अधिकारी गिरफ्तार; फर्जी पहचान पत्र बरामद, लोगों से करता था धन उगाही

सीओ आशुतोष पांडेय ने बताया कि थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रतापगढ़ : थाना कोतवाली नगर पुलिस ने फर्जी एंटी करप्शन अधिकारी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक खुद को एंटी करप्शन अधिकारी बताकर लोगों को अधिकारियों पर दबाव बनाता था और लोगों से धन उगाही करता था. आरोपी के पास से पुलिस को एक फर्जी पहचान पत्र भी मिला है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

सीओ आशुतोष पांडेय ने बताया कि कोतवाली नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति खुद को एंटी करप्शन अधिकारी बताकर अधिकारियों पर दबाव बनाता था और लोगों से धन उगाही करता था. उन्होंने बताया कि इस संबंध में मौके पर जाकर जांच की गई तो आरोपी ने खुद को 'एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया' का अधिकारी बताया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने एक पहचान पत्र भी दिखाया. जांच में पहचान-पत्र फर्जी पाया गया.

उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने धीरज कुमार (22) पुत्र श्याम लाल, निवासी घरहिया पोस्ट अमरगढ़, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से फर्जी आईडी कार्ड, एक मोबाइल और 390 नकद बरामद हुए हैं.

सीओ सिटी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.


यह भी पढ़ें : बरेली में फर्जी अफसर बनकर ठगी करने वाली बहनों पर शिकंजा, 22वां मुकदमा दर्ज

TAGGED:

FAKE ANTI CORRUPTION OFFICER
ANTI CORRUPTION OFFICER ARRESTED
फर्जी एंटी करप्शन अधिकारी गिरफ्तार
PRATAPGARH POLICE
PRATAPGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.