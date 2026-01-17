ETV Bharat / state

विदेश जाकर नौकरी करने का है शौक...तो हो जाएं सावधान! फॉरेन भेजकर साइबर ठगी करवा रहे फर्जी एजेंट, भिवानी पुलिस ने किया गिरफ्तार

भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी एजेंट को गिरफ्तार किया है.

Bhiwani cyber crime
फर्जी एजेंट गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 1:32 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: विदेश जाकर नौकरी और करोड़ों रुपये कमाने के नाम पर युवाओं को फंसाने वाले फर्जी एजेंटों पर भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने थाइलैंड में डाटा ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगी करवाने वाले फर्जी एजेंट सोनू को गिरफ्तार किया है.

विदेश में कमाने का सपना बन सकता है खतरा:हरियाणा और पंजाब के युवाओं में विदेश जाकर काम करने का काफी जुनून होता है. युवाओं की जल्दी-जल्दी बड़ी कमाई करने की लालसा का फायदा उठाकर फर्जी एजेंट उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं. डंकी रूट से विदेश जाने वाले युवा अक्सर सुरक्षित नहीं रहते और कई बार उनके साथ धोखाधड़ी और शोषण जैसी घटनाएं होती है.

फॉरेन भेजकर साइबर ठगी करवा रहे फर्जी एजेंट (ETV Bharat)

भिवानी पुलिस का खुलासा: भिवानी साइबर क्राइम थाना के एएसआई प्रदीप ने हिसार जिला के फर्जी एजेंट सोनू की गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया कि, "सोनू ने भिवानी के एक युवक को थाइलैंड में नौकरी दिलाने का झांसा दिया. युवक की थाइलैंड यात्रा की उम्मीद उल्टी पड़ गई और उसे बैंकॉक से म्यांमार ले जाया गया. यहां एक चाइनीज़ कंपनी ने युवक को इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भारतीयों से साइबर ठगी कराने के लिए मजबूर किया."

शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी: साइबर क्राइम थाना के एएसआई प्रदीप ने बताया कि, "म्यांमार से लौटकर रतेरा गांव निवासी अंकुश ने 9 जनवरी को भिवानी साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी.शिकायत के आधार पर हिसार के गांव बगला निवासी सोनू को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने स्वीकार किया कि वह म्यांमार में रहकर चाइना की कंपनी के संपर्क में था और भारतीय लोगों को ठगने का काम करवाता था.

युवाओं से पुलिस की अपील : भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि विदेश में नौकरी के नाम पर फर्जी एजेंटों से सतर्क रहें. किसी भी एजेंट के झांसे में आने से पहले पूरी जांच करें और केवल वैध माध्यम से ही विदेश यात्रा या नौकरी की योजना बनाएं.

ये भी पढ़ें:पानीपत में तांत्रिक ने महिला संग की दरिंदगी, 10 दिनों तक बंधक बनाकर किया बलात्कार, बेटे के इलाज के नाम पर पीड़िता को लिया था झांसे में

Last Updated : January 17, 2026 at 3:29 PM IST

TAGGED:

BHIWANI CYBER CRIME
FAKE AGENT ARRESTED IN BHIWANI
THAILAND MYANMAR SCAM
HARYANA CYBER CRIME
BHIWANI FAKE FOREIGN AGENT ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.