धनबाद के वासेपुर में फर्जी आधार सेंटर सील, पैसे लेकर भरवाया जा रहा था एसआईआर फॉर्म
धनबाद के वासेपुर में जिला प्रशासन ने एक फर्जी आधार सेंटर सील करने की कार्रवाई की है.
Published : July 9, 2026 at 3:12 PM IST
धनबाद: मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान फॉर्म भरने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है. वासेपुर स्थित एक कथित आधार कार्ड सेंटर पर प्रशासन ने छापेमारी कर उसे तत्काल सील कर दिया है. आरोप है कि वहां बिना किसी अधिकृत अनुमति के लोगों से एसआईआर फॉर्म भरवाए जा रहे थे और इसके बदले 50 से 100 रुपये तक वसूले जा रहे थे. अब संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
आधार कार्ड सेंटर पर प्रशासनिक टीम ने की छापेमारी
दरअसल, वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड पर नूरी मस्जिद के पास संचालित आधार कार्ड सेंटर पर एसडीएम लोकेश बारंगे के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की. जांच में सामने आया कि आधार केंद्र का संचालन बिना वैध अनुमति के किया जा रहा था, यहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े फॉर्म भरवाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे थे, कार्रवाई के दौरान आधार केंद्र को तत्काल सील कर दिया गया और संचालक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
SIR कार्य को व्यवसाय बनाना पूरी तरह से गैरकानूनी: एसडीएम
एसडीएम लोकेश बारंगे ने बताया कि कियोस्क और साइबर कैफे संचालकों द्वारा चुनाव से जुड़े एसआईआर कार्य को व्यवसाय बना देना, पूरी तरह से गैरकानूनी है. प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग 50 से 100 रुपये लेकर फॉर्म भर रहे हैं. शिकायत की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. जांच में यह भी पाया गया है कि संबंधित केंद्र के पास संचालन से जुड़े जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं थे.
साइबर कैफे या कियोस्क से ना भरवाए एसआईआर फॉर्म
एसडीएम ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि एसआईआर फॉर्म भरने में किसी तरह की परेशानी हो तो वे अपने बीएलओ, सुपरवाइजर, वॉलंटियर या संबंधित राजनीतिक दलों के अधिकृत बीएलए से संपर्क करें. किसी भी साइबर कैफे या कियोस्क पर पैसे देकर फॉर्म न भरवाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि गलत जानकारी दर्ज होने, नाम जुड़ने या कटने जैसी स्थिति में संबंधित शख्स को परेशानी उठानी पड़ सकती है. यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से नाम जुड़वाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
प्रशासन ने यहां साफ कर दिया है कि चुनाव संबंधी कार्यों में किसी भी तरह की अनाधिकृत गतिविधि या पैसों की वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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