ETV Bharat / state

अलीगढ़ में फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़

आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: अलीगढ़ में फर्जी दस्तावेजों के गोरखधंधे का बड़ा खुलासा हुआ है. थाना जवां पुलिस ने आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे अहम सरकारी दस्तावेजों को फर्जी तरीके से तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

बताया जाता है कि, यह मामला तब सामने आया जब 12 जनवरी 2026 को एक शिकायतकर्ता ने थाना जवां में तहरीर दी कि कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर रहे हैं. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया किया. और जांच मे जुट गई.

जांच के बाद थाना जवां पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए विक्की कुमार पुत्र कोमल सिंह, तीरथ पुत्र नानक चंद्र निवासी नाथपुर थाना अतरौली को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को फर्जी दस्तावेज बनाने में प्रयुक्त उपकरणों के साथ पकड़ा. इस गिरोह का तीसरा सदस्य लक्की राजपूत पुत्र लोकेश निवासी बुलंदशहर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.


पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला तरीका बताया. आरोपियों ने बताया कि Native.exe नामक ऐप के जरिए फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे. पहले वे ग्राहक से डिटेल लेते थे, फिर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करते थे. इसके आधार पर, आधार कार्ड के लिए आवेदन किया जाता था. कुछ समय बाद फर्जी आधार कार्ड तैयार हो जाता था, जिस पर आरोपी अपने जन सेवा केंद्र की मोहर लगाकर उसे असली का रूप दे देते थे.


इस काम के लिए ग्राहक से 1000 रुपये से 1500 रुपये तक वसूले जाते थे. गिरोह सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के लोगों के भी फर्जी आधार कार्ड बनाता था. जहां से भी रिक्वेस्ट आती थी, वहीं का डेटा लेकर दस्तावेज तैयार किए जाते थे. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मौके से लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिश स्कैनर, वेब कैमरा, लैपटॉप चार्जर, यूएसबी 4 पोर्ट, एक मोहर, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, 39 अवैध प्रिंटआउट और 18 आधार कार्ड बरआमद किया है.

सिटी एसपी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि यह एक संगठित नेटवर्क था, जिसमें डिटेल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजी जाती थी. जिस तीसरे व्यक्ति को डिटेल भेजी जाती थी, उसे भी चिन्हित कर लिया गया है. और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी. उन्होंने साफ किया कि फिलहाल SIR से जुड़े होने के कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन जांच हर एंगल से की जा रही है. एसपी सिटी ने कहा कि इस नेटवर्क में शामिल सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि अब तक कितने फर्जी आधार और प्रमाण पत्र बनाए गए है.

TAGGED:

FAKE AADHAAR CARD
AADHAR CARD MAKING NETWORK EXPOSED
ALIGARH NEWS
FAKE AADHAAR CARD MAKING NETWORK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.