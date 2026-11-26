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बैंक में हड़कंप: 1 लाख जमा कराने पहुंचे युवक के नोटों की जांच हुई तो उड़े होश

बैंक में हड़कंप ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: सदर थाना की सदर बाजार स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में नकली नोट जमा करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक लाख रुपए जमा कराने पहुंचे युवक के पास 500-500 रुपए के 10 नकली नोट मिले हैं. जिस पर बैंक मैनेजर ने उससे पूछताछ की. इसके बाद सदर थाना में शिकायत दी है. सदर थाना पुलिस ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है.



पूरा घटनाक्रम: सदर बाजार स्थित कोटक महिंदा बैंक की शाखा की ऑपरेशन मैनेजर हर्षिता गुप्ता के मुताबिक 25 नवंबर 2026 का मामला है. सदर निवासी मनीष अग्रवाल कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में आए. उन्होंने मुंबई के मझगांव की एक कंपनी के बैंक खाता में रकम कराई. मनीष अग्रवाल ने जो नोट दिए. उन्हें देखा तो संदेह हुआ. रुपये की जांच की तो 500 रुपए के 10 नोट नकली मिले. जब नकली नोट के बारे में बैंक कर्मचारियों ने पूछताछ की तो मनीष अग्रवाल कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया.