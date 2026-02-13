ETV Bharat / state

500 के नकली नोट फागुन मेले में पहुंचने की खबर, दंतेवाड़ा पुलिस ने दुकानदारों को किया अलर्ट

दंतेवाड़ा: एएसपी आर के वर्मा ने कहा है कि विश्व प्रसिद्ध फागुन मेले में भोले भाले आदिवासियों को ठगने की कोशिश की जा रही है. कुछ लोग नकली नोट मेले में खपाने की कोशिश कर रही हैं. एएसपी ने कहा कि सूत्रों के जरिए उनको ये जानकारी मिली है. एएसपी ने ये भी बताया कि अभी तक नकली नोट मिलने या पकड़े जाने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, न ही किसी ने इस संबंध में कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई है.

फागुन मेले में नकली नोट की एंट्री

दंतेवाड़ा पुलिस ने बताया कि सूत्रों से मिली जानकारी को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल की जा रही है. एएसपी ने कहा कि शिकायत मिलती है, तो जांच के लिए एक विशेष एसआईटी गठित की जाएगी, जो इस मामले की जांच करेगी. पुलिस ने दावा किया कि अगर नकली नोट के स्रोत का पता चलता है, तो संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. एएसपी आर के वर्मा ने कहा कि जिले के सभी दुकानदारों को सतर्क रहने और जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है. दंतेवाड़ा पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि दुकान पर पैसे लेते वक्त दुकानदार अतिरिक्त सावधानी बरतें. बिना नोट की जांच किए नहीं लें. इसके साथ ही कोई भी संदिग्ध शख्स अगर किसी को नजर आए, तो तुरंत पुलिस को खबर दें. पुलिस ने कहा कि हम हर छोटी बड़ी इनपुट को गंभीरता से ले रहे हैं.



पुलिस रख रही हर किसी पर पैनी नजर