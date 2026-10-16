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फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी उतरने के बाद बढ़ीं मुश्किलें: घरों में दरारें, पीने के पानी का संकट और गंदगी से लोग परेशान

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम होने लगा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं. कुछ इलाकों में घरों से पानी निकल चुका है, जबकि निचले इलाकों में अब भी जलभराव बना हुआ है.

जिन घरों से पानी उतर गया है, वहां अब बाढ़ से हुए नुकसान की तस्वीर सामने आने लगी है. कहीं मकानों की फर्श धंस गई है, तो कहीं दीवारों और छतों में दरारें आ गई हैं.

गंदगी से परेशान लोग, बच्चों को दूसरी जगह रखा: फैजुल्लागंज निवासी प्रगति गुप्ता ने बताया कि उनके घर से पानी निकल गया है, लेकिन इलाके में साफ-सफाई नहीं होने से परेशानी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि आसपास गंदगी का अंबार लगा है और इससे बीमारियां फैलने का डर है. इसी आशंका के चलते उन्होंने अपने बच्चों को दूसरी जगह रखा है. प्रगति ने जिम्मेदार अधिकारियों से अपील की कि प्रभावित इलाकों में जल्द साफ-सफाई कराई जाए, ताकि लोगों को गंदगी के बीच रहने के लिए मजबूर न होना पड़े.

किसी की छत में दरार, तो किसी की धंस गई फर्श: स्थानीय निवासी शुभम पांडे ने बताया कि उनके घर की छत में दरार आ गई है. लगातार पानी भरा रहने के कारण मकान को नुकसान पहुंचा है और अब मरम्मत कराना जरूरी हो गया है. वहीं, हर्ष ने बताया कि बाढ़ के पानी ने उनकी पूरी गृहस्थी बर्बाद कर दी है. बड़ी मुश्किलों से बनाए गए घर की फर्श धंस गई है और घर में रखा सामान भी खराब हो गया है, जिससे अब उन्हें मरम्मत के साथ-साथ गृहस्थी दोबारा बसाने की चिंता सता रही है.

विश्वगौरव की कार पानी में डूबी, घर भी हुआ जलमग्न: फैजुल्लागंज निवासी विश्वगौरव ने बताया कि वह अपने बाबा-दादी के साथ रहते हैं. उनके घर के सामने खड़ी वैगनआर कार पूरी तरह पानी में डूब गई थी. उनका घर भी पूरी तरह जलमग्न हो गया था, हालांकि अब पानी का स्तर कम होने लगा है. उन्होंने बताया कि पानी घर की खिड़कियों तक आ गया था और पूरी तरह निकलने के बाद ही घर और गाड़ी को हुए नुकसान का पता चल सकेगा.

रोशनी के घर में अब भी घुटनों तक भरा है पानी: फैजुल्लागंज निवासी रोशनी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उनके मकान में करीब 10 फीट तक पानी भर गया था. अब जलस्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन उनके घर में अभी भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है. परिवार को इंतजार है कि पानी पूरी तरह उतर जाए, ताकि घर के अंदर जाकर नुकसान का आकलन किया जा सके. रोशनी के मुताबिक, पानी निकलने के बाद ही पता चलेगा कि घर को कितना नुकसान पहुंचा है.

ग्राउंड जीरो पर ईटीवी भारत ने जाना लोगों का दर्द: ईटीवी भारत की टीम ने फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और पानी उतरने के बाद सामने आ रही समस्याओं को समझा. इस दौरान पता चला कि घरों से पानी निकलने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पाई है. कई परिवारों को अब अपने मकानों की सुरक्षा और मरम्मत की चिंता सता रही है. वहीं, कुछ लोगों के लिए पीने के साफ पानी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है.

घरों से पानी निकला, लेकिन नुकसान ने बढ़ाई चिंता: कई दिनों तक घरों में पानी भरा रहने से लोगों की गृहस्थी प्रभावित हुई है. कई लोगों के समरसेबल खराब हो गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर उनसे गंदा पानी आ रहा है. ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या पीने के साफ पानी की है. वहीं, गंदगी और साफ-सफाई की कमी के कारण लोगों को बीमारियां फैलने का डर भी सता रहा है.

पीने के साफ पानी का संकट, बीमारी फैलने का डर: बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोगों के सामने पीने के साफ पानी की समस्या भी खड़ी हो गई है. कई लोगों के समरसेबल खराब हो गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर उनसे गंदा पानी आ रहा है. कई दिनों तक घरों और गलियों में पानी भरा रहने से जगह-जगह गंदगी जमा हो गई है. लोगों को डर है कि अगर समय रहते सफाई और दवाओं का छिड़काव नहीं कराया गया, तो मच्छर बढ़ने के साथ बीमारियां भी फैल सकती हैं.

घर लौटना चाहते हैं लोग, लेकिन मुश्किलें बरकरार: बाढ़ के दौरान कई परिवारों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर रहना पड़ा था. अब पानी कम होने के बाद लोग अपने घरों में लौटना चाहते हैं, लेकिन गंदगी, साफ पानी की कमी और मकानों को हुए नुकसान ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. घरों की सफाई कराने, खराब सामान को ठीक करने और मकानों की मरम्मत कराने जैसी चुनौतियां उनके सामने हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक साफ-सफाई और पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उन्हें पूरी राहत नहीं मिल सकेगी.

समरसेबल खराब होने और गंदा पानी आने से लोगों का जीना हुआ मुहाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

राजनाथ सिंह के दौरे के बाद लोगों ने उठाए सवाल: फैजुल्लागंज में बाढ़ के हालात के बीच गुरुवार को रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और राहत किट बांटी थीं. उनके दौरे के बाद स्थानीय लोगों ने ईटीवी भारत से बातचीत में इलाके में हुए काम को लेकर अपनी नाराजगी जताई. लोगों का आरोप है कि राजनाथ सिंह के दौरे से पहले उनके आने वाले इलाके में मिट्टी डालकर पानी निकालने और साफ-सफाई के काम को दिखाने की कोशिश की गई.

दूसरी बस्तियों में राहत कार्यों की कमी का आरोप: स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन इलाकों में राजनाथ सिंह पहुंचे थे, वहां काम दिखाई दिया, लेकिन दूसरी बस्तियों में हालात अब भी खराब हैं. उनका आरोप है कि जिन क्षेत्रों में लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, वहां पर्याप्त काम नहीं किया गया. कुछ घरों में अब भी पानी भरा है, जबकि कई जगहों पर पानी उतरने के बाद गंदगी और पीने के पानी का संकट बना हुआ है. मकानों को हुए नुकसान ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और वे जल्द राहत कार्यों में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं.

नगर निगम का दावा- नौ सेक्टर और 13 सब-सेक्टर में चल रहा काम: फैजुल्लागंज में पानी उतरने के बाद सफाई और बीमारियों से बचाव के लिए नगर निगम की ओर से भी व्यवस्थाएं किए जाने का दावा किया जा रहा है. नगर आयुक्त गौरव कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि इलाके में पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है और जलस्तर घटने वाले क्षेत्रों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पूरे इलाके को नौ सेक्टर और 13 सब-सेक्टर में बांटकर काम कराया जा रहा है. इसी व्यवस्था के तहत प्रभावित क्षेत्रों में सफाई और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है.

जनता बोली, सिर्फ चुनिंदा इलाकों में दिखाया गया काम. (Photo Credit: ETV Bharat)

550 से अधिक कर्मचारी तैनात, ड्रोन से हो रहा दवाओं का छिड़काव: नगर आयुक्त गौरव कुमार के मुताबिक, बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा कम करने के लिए ड्रोन की मदद से लार्वारोधी दवाओं का छिड़काव भी कराया जा रहा है. नगर निगम ने इलाके में 550 से अधिक कर्मचारियों को सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के लिए लगाया है. इन कर्मचारियों के जरिए जलभराव वाले क्षेत्रों में साफ-सफाई का काम किया जा रहा है. नगर आयुक्त ने कहा कि जैसे-जैसे पानी का स्तर नीचे आएगा, प्रभावित इलाकों में लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

पानी उतरने के बाद भी राहत का इंतजार: फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी कम होने लगा है, लेकिन प्रभावित परिवारों की समस्याएं अभी बरकरार हैं. कहीं मकानों की फर्श धंसने और दीवारों में दरार आने से लोग परेशान हैं, तो कहीं पीने के साफ पानी और सफाई का संकट बना हुआ है. स्थानीय लोग चाहते हैं कि नगर निगम जल्द से जल्द सफाई, दवाओं के छिड़काव और साफ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करे. अब देखना होगा कि नगर निगम के दावों के बीच प्रभावित बस्तियों में लोगों को कितनी जल्दी राहत मिल पाती है.

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