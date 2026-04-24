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साहस की अनूठी मिसाल: गोड्डा के दिव्यांग फैजानुल्लाह ने मुंह से कलम थामकर रचा इतिहास, बने स्कूल टॉपर

गोड्डा: झारखंड के गोड्डा जिले के शिवाजी नगर के रहने वाले फैजानुल्लाह ने उन लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है जो मुश्किल परिस्थितियों में हार मान लेते हैं. शारीरिक रूप से पूर्णतः अक्षम होने के बावजूद, फैजानुल्लाह ने झारखंड मैट्रिक की परीक्षा में 500 में से 469 अंक हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है. प्रोन्नत उच्च विद्यालय शिवाजीनगर के इस छात्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरा शरीर काम न करने के कारण वह अपने हाथों के बजाय मुँह से कलम पकड़कर लिखते हैं.

फैजानुल्लाह ने अपनी इस सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) को दिया है. उन्होंने घर पर ही रहकर पढ़ाई की, जहां रिसोर्स शिक्षक जितेंद्र भगत ने उन्हें नियमित रूप से मार्गदर्शन दिया. उनके अंकों का विवरण उनकी प्रतिभा को साफ दर्शाता है, उन्होंने गणित में 98, उर्दू में 96, विज्ञान में 93, सामाजिक विज्ञान में 92 और हिंदी में 90 अंक प्राप्त किए हैं. फैजानुल्लाह का कहना है कि वे हर हाल में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी शारीरिक लाचारी को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने देंगे.