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साहस की अनूठी मिसाल: गोड्डा के दिव्यांग फैजानुल्लाह ने मुंह से कलम थामकर रचा इतिहास, बने स्कूल टॉपर

गोड्डा के दिव्यांग फैजानुल्लाह ने मुंह से कलम थामकर जैक मैट्रिक की परीक्षा दी और स्कूल टॉपर बनें.

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फैजानुल्लाह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 8:40 PM IST

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गोड्डा: झारखंड के गोड्डा जिले के शिवाजी नगर के रहने वाले फैजानुल्लाह ने उन लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है जो मुश्किल परिस्थितियों में हार मान लेते हैं. शारीरिक रूप से पूर्णतः अक्षम होने के बावजूद, फैजानुल्लाह ने झारखंड मैट्रिक की परीक्षा में 500 में से 469 अंक हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है. प्रोन्नत उच्च विद्यालय शिवाजीनगर के इस छात्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरा शरीर काम न करने के कारण वह अपने हाथों के बजाय मुँह से कलम पकड़कर लिखते हैं.

फैजानुल्लाह ने अपनी इस सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) को दिया है. उन्होंने घर पर ही रहकर पढ़ाई की, जहां रिसोर्स शिक्षक जितेंद्र भगत ने उन्हें नियमित रूप से मार्गदर्शन दिया. उनके अंकों का विवरण उनकी प्रतिभा को साफ दर्शाता है, उन्होंने गणित में 98, उर्दू में 96, विज्ञान में 93, सामाजिक विज्ञान में 92 और हिंदी में 90 अंक प्राप्त किए हैं. फैजानुल्लाह का कहना है कि वे हर हाल में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी शारीरिक लाचारी को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने देंगे.

छात्र और उसके पिता का बयान (ETV Bharat)

बेटे की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर पिता अनवर आलम बेहद भावुक और गौरवान्वित हैं. उन्होंने कहा कि वे फैजानुल्लाह की इच्छा के अनुरूप उसे आगे की पढ़ाई के लिए हर संभव सहयोग करेंगे. वहीं, फैजानुल्लाह का अब एक ही सपना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करना. वे मुख्यमंत्री के जरिए दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि "हालात जितने भी पस्त हों, अगर ख्यालात बुलंद हों तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी."

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