रमजान के पहले जुम्मे पर नूंह में उमड़ा अकीदत का सैलाब, मस्जिदों में दिखी रौनक, दुआओं से गूंज उठीं जामा मस्जिदें

नूंह: जिले में रमजान के पाक महीने का पहला जुम्मा अकीदत और रूहानियत के खास माहौल में अदा किया गया. सुबह से ही मस्जिदों, बाजारों और गलियों में अलग ही रौनक देखने को मिली. मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जुम्मे की नमाज को लेकर खासा उत्साह नजर आया. रमजान का हर दिन अहम माना जाता है, लेकिन पहले जुम्मे की फिजा कुछ और ही होती है. दूसरे रोजे पर पड़े इस जुम्मे में बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में रोजा रखा और इबादत में मशगूल रहे. जामा मस्जिदों में उमड़ी भारी भीड़: दोपहर होते-होते मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी. कई जगह मस्जिदें खचाखच भर गईं और लोगों को बाहर तक सफें लगाकर नमाज अदा करनी पड़ी. पिनगवां की जामा मस्जिद में मौलाना जमील ने जुम्मे की नमाज अता कराई. नमाज से पहले कुरआन की तिलावत, तस्बीह और जिक्र-अजकार से पूरा माहौल रूहानी हो गया. सफेद कुर्ता-पायजामा और टोपी पहने नमाजियों की कतारें बेहद आकर्षक दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं. एक साथ सैकड़ों लोगों का सजदे में झुकना हर किसी के लिए भावुक कर देने वाला नजारा था. दुआओं से गूंज उठीं जामा मस्जिदें (ETV Bharat)