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प्यार का खौफनाक अंजाम, नर्स ने जिसके लिए छोड़ा अपना घर, उसी ने छीन ली जिंदगी

बिजनौर: मुंबई की नर्स सना और बिजनौर निवासी फैसल अंसारी के बीच की प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक होगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, एक महिला जिसने अपने प्यार फैसल अंसारी पर भरोसा कर अपना वैवाहिक रिश्ता तोड़ दिया, और अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी बसाने का सपना लेकर उसके गांव बिजनौर आ गई. लेकिन कुछ दिनों बाद उसका शव गन्ने के खेत में दफन मिला.





सीओ सदर अभय पाण्डेय के अनुसार, मामला बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र का है. पुलिस जांच में सामने आया कि मुंबई निवासी 35 वर्षीय नर्स सना और बिजनौर के सैफपुर खादर गांव निवासी फैसल अंसारी के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम संबंध थे. दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई थी, जहां फैसल एक सैलून में काम करता था और सना एक अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी.



सना अपने रिश्ते को लेकर गंभीर थी. उसने प्रेमी के साथ जीने की उम्मीद में अपने पति से तलाक तक ले लिया था. उसे विश्वास था कि फैसल उससे शादी करेगा और दोनों एक साथ जीवन बिताएंगे, लेकिन हालात धीरे-धीरे बदलते गए और फैसल शादी से दूरी बनाने लगा.



ईद के दौरान फैसल अपने पैतृक गांव बिजनौर आया हुआ था. इसी बीच 29 मई को सना भी मुंबई से बिजनौर पहुंची. पुलिस के अनुसार, उसने फैसल से शादी और साथ रहने की बात की. दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ.



आरोप है कि विवाद के बाद फैसल सना को बाइक पर बैठाकर फतेहपुर सभाचंद के जंगल क्षेत्र में ले गया. वहां सुनसान इलाके में उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए शव को गन्ने के खेत में दबा दिया. इसके बाद वह ऐसे मुंबई लौट गया मानो कुछ हुआ ही न हो.



जब कई दिनों तक सना का परिवार उससे संपर्क नहीं कर पाया तो उनकी चिंता बढ़ गई. 2 जून को मुंबई में परिजनों ने सना की गुमशुदगी दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस को सना की गतिविधियों और संपर्कों से फैसल पर शक हुआ. पुलिस ने फैसल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया.



आरोपी की निशानदेही पर मुंबई पुलिस शुक्रवार को बिजनौर पहुंची. स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में खेत में खुदाई कराई गई, जहां से देर रात महिला का शव बरामद कर लिया गया. लगभग दो सप्ताह पुराना शव सड़-गल चुका था, जिससे पहचान और जांच की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो गई है.

शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और आरोपी से पूछताछ कर रही है.



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