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आमेर महल के होमगार्ड की ईमानदारी, ओडिशा के सैलानी का बैग तलाशा और सुरक्षित लौटाया, इसमें थी एक लाख नकदी

जयपुर: विश्व प्रसिद्ध आमेर महल के होमगार्ड ने एक लाख रुपए से अधिक नकदी एवं सामान रखा बैग तलाशकर ट्यूरिस्ट को लौटाया और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया. ओडिशा से घूमने आए सैलानी का बैग आमेर महल में गुम हो गया. बैग में 1,06,000 रुपए नकदी और अन्य कीमती सामान था. ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड फैजल खान ने नोटों से भरा बैग और कीमती सामान ढूंढकर पर्यटक को सुरक्षित लौटा दिया. इससे खुश पर्यटक ने वीडियो बनाकर धन्यवाद ज्ञापित किया.

आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि ओडिशा के नित्यानंद साहू गुरुवार देर शाम आमेर महल घूमने आए थे. रात होने पर पर्यटक का बैग आमेर महल परिसर में गुम हो गया. पर्यटक के बैग में 1,06,000 नकदी और अन्य कीमती सामान रखा था. साहू ने काफी तलाश किया, लेकिन कहीं पर बैग नहीं मिला. उन्होंने आमेर महल प्रशासन को बैग गुम होने की सूचना दी. आमेर महल में ड्यूटी पॉइंट पर तैनात होमगार्ड फैजल खान ने रुपयों और कीमती सामान से भरा बैग ढूंढ निकाला. पर्यटक का बैग आमेर महल में शीशमहल के पास पड़ा था. होमगार्ड फैजल खान ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित किया. पर्यटक का कीमती सामान और उपयोग से भरा बैग ढूंढकर सुरक्षित पर्यटक को लौटाया.