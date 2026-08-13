हरियाली अमावस्या पर महिलाओं के लिए आरक्षित मेला, जमकर की खरीदारी, व्यंजनों का लिया स्वाद
वर्ष 1898 में महाराणा फतेहसिंह के समय हरियाली अवामस्या के मेले की शुरुआत मानी जाती है.
Published : August 13, 2026 at 8:00 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में हरियाली अमावस्या के अवसर पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले का आज दूसरा दिन महिलाओं के नाम रहा. शहर के अलग-अलग इलाकों से महिलाएं अपनी सहेलियों और परिवार की महिलाओं के साथ मेले में पहुंचीं और जमकर खरीदारी की. खास बात यह रही कि उदयपुर घूमने पहुंचे देसी-विदेशी पर्यटक भी इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए मेला क्षेत्र पहुंचे. महिलाओं के लिए आरक्षित इस मेले का माहौल देखकर कई पर्यटक उत्साहित नजर आए और मेले की गतिविधियों को अपने कैमरों में कैद किया.
सुबह से ही सहेलियों की बाड़ी, सुखाड़िया सर्किल और फतेहसागर क्षेत्र में महिलाओं की आवाजाही बढ़ गई. मेले में चकरी और डोलर जैसे झूले आकर्षण का केंद्र रहे. महिलाओं और बच्चों ने झूलों का आनंद लिया. वहीं कपड़े, मनिहारी सामान, खिलौने और अन्य सामान की दुकानों पर खरीदारी का दौर चलता रहा. पानी पुरी, दाबेली समेत अलग-अलग खान-पान की दुकानों पर भी भीड़ नजर आई.
पढ़ें: उदयपुर के हरियाली अमावस्या मेले में उमड़ा उल्लास, अजमेर में कल्पवृक्ष की पूजा
राजघराने के समय से चली आ रही परंपरा: इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार, हरियाली अमावस्या मेले की परंपरा राजघराने के समय से जुड़ी है. वर्ष 1898 में महाराणा फतेहसिंह के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है. उस समय जहां आज फतेहसागर झील है, वहां देवली तालाब हुआ करता था. फतेहसागर के निर्माण के दौरान महाराणा फतेहसिंह अपनी चावड़ी रानी के साथ वहां पहुंचे थे. वहां मेले का आयोजन देखकर रानी ने महिलाओं के लिए अलग से मेला आयोजित करने की इच्छा जताई थी. इसके बाद मेले के दूसरे दिन को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया. तभी से यह परंपरा चली आ रही है. आजादी के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से इसका आयोजन किया जाता रहा. इस बार उदयपुर नगर निगम मेले का आयोजन कर रहा है.
पढ़ें: हरियाली अमावस्या और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग: जयपुर के गणेश मंदिरों में विशेष अभिषेक और मनमोहक शृंगार
खरीदारी के साथ पर्यटन का भी आकर्षण: मेले में पहुंची प्रतिभा ने बताया कि महिलाओं के इस खास मेले ने उदयपुर घूमने आए देसी-विदेशी पर्यटकों का ध्यान भी खींचा. शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास मेला आयोजित होने के कारण पर्यटकों को एक ही जगह उदयपुर की लोक संस्कृति, खरीदारी और पारंपरिक उत्सव का अनुभव मिला. विदेशी पर्यटकों ने मेले में महिलाओं की भीड़, झूले और दुकानों को उत्सुकता से देखा. मेला यूआईटी पुलिया से लेकर फतेहपुरा चौराहे तक और सुखाड़िया सर्किल, सहेलियों की बाड़ी व फतेहसागर क्षेत्र तक फैला रहा.