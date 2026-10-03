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सरकारी राशन दुकानदारों ने राज्य सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा-त्योहारों से पहले कमीशन की राशि का हो भुगतान, वरना करेंगे आंदोलन

दीप प्रज्जवलित कर बैठक की शुरुआत करते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राज्य के पीडीएस दुकानदार सरकार की वादाखिलाफी से नाराज होकर आंदोलन की राह पर हैं. इसी क्रम में आज रांची के अशोक नगर में फेयर प्राईस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की राज्यस्तरीय बैठक हुई. जिसमें सभी जिलों के राशन दुकानदार शामिल हुए. इस मौके पर राशन दुकानदारों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि उनकी कमीशन की राशि का भुगतान त्योहार से पहले नहीं होता है तो सरकार के खिलाफ वह आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे.