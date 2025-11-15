ETV Bharat / state

शिमला जिले में 14 जगहों पर खुलेंगे उचित मूल्य की दुकानें, 5 दिसंबर तक करें आवेदन

शिमला: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिला शिमला में 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी. नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही वांछित सूचना एवं अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं.