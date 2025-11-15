शिमला जिले में 14 जगहों पर खुलेंगे उचित मूल्य की दुकानें, 5 दिसंबर तक करें आवेदन
शिमला जिले में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 8:29 PM IST
शिमला: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिला शिमला में 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी. नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही वांछित सूचना एवं अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं.
नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया, 'शिमला जिला में 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी. उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. इच्छुक आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं'.
शिमला जिला में इन 14 स्थानों पर खुलेगी उचित मूल्य की दुकानें
- विकास खंड चौपाल के ग्राम पंचायत झिकनीपुल के ग्राम रावतन में
- विकास खंड रामपुर के ग्राम पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड नंबर 3 में
- विकास खंड कोटखाई के ग्राम पंचायत बाधी के स्थान बाधी में
- विकास खंड चौपाल के ग्राम पंचायत चांजु चौपाल के ग्राम कराई वार्ड नंबर 3 में
- शिमला शहर के वार्ड नंबर 16 जाखु में
- शिमला शहर के वार्ड नंबर 34 कनलोग में
- शिमला ग्रामीण के ग्राम पंचायत नेरी के ग्राम सांगटी में
- विकास खंड जुब्बल के ग्राम पंचायत गिलटाड़ी के स्थान गिलटाड़ी में
- विकास खंड जुब्बल के ग्राम पंचायत झगटान के स्थान झगटान में
- विकास खंड छौहारा के ग्राम पंचायत सारीबासा के स्थान देवीधार वार्ड नंबर 2 में
- विकास खंड छौहारा के ग्राम पंचायत कवार के स्थान कवार वार्ड नंबर 7 में
- विकास खंड रामपुर के ग्राम पंथायत दरकाली के स्थान दरकाली में
- विकास खंड ठियोग के ग्राम पंचायत धर्मपुर के स्थान धर्मपुर में
- विकास खंड चौपाल के ग्राम पंचायत झीना के स्थान झीना वार्ड नंबर 3 में
ये भी पढ़ें: हिमाचल में इस बार घटेगी प्रधानों-उपप्रधानों की संख्या, बढ़ेंगे पंचायत समिति-जिला परिषद सदस्य, जानिए ये गणित