ETV Bharat / state

शिमला जिले में 14 जगहों पर खुलेंगे उचित मूल्य की दुकानें, 5 दिसंबर तक करें आवेदन

शिमला जिले में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

शिमला जिले में 14 स्थानों पर खुलेंगे उचित मूल्य की दुकानें
शिमला जिले में 14 स्थानों पर खुलेंगे उचित मूल्य की दुकानें (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिला शिमला में 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी. नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही वांछित सूचना एवं अन्य दस्तावेज emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं.

नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया, 'शिमला जिला में 14 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी. उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसे ऑनलाइन माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. इच्छुक आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं'.

शिमला जिला में इन 14 स्थानों पर खुलेगी उचित मूल्य की दुकानें

  • विकास खंड चौपाल के ग्राम पंचायत झिकनीपुल के ग्राम रावतन में
  • विकास खंड रामपुर के ग्राम पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड नंबर 3 में
  • विकास खंड कोटखाई के ग्राम पंचायत बाधी के स्थान बाधी में
  • विकास खंड चौपाल के ग्राम पंचायत चांजु चौपाल के ग्राम कराई वार्ड नंबर 3 में
  • शिमला शहर के वार्ड नंबर 16 जाखु में
  • शिमला शहर के वार्ड नंबर 34 कनलोग में
  • शिमला ग्रामीण के ग्राम पंचायत नेरी के ग्राम सांगटी में
  • विकास खंड जुब्बल के ग्राम पंचायत गिलटाड़ी के स्थान गिलटाड़ी में
  • विकास खंड जुब्बल के ग्राम पंचायत झगटान के स्थान झगटान में
  • विकास खंड छौहारा के ग्राम पंचायत सारीबासा के स्थान देवीधार वार्ड नंबर 2 में
  • विकास खंड छौहारा के ग्राम पंचायत कवार के स्थान कवार वार्ड नंबर 7 में
  • विकास खंड रामपुर के ग्राम पंथायत दरकाली के स्थान दरकाली में
  • विकास खंड ठियोग के ग्राम पंचायत धर्मपुर के स्थान धर्मपुर में
  • विकास खंड चौपाल के ग्राम पंचायत झीना के स्थान झीना वार्ड नंबर 3 में

ये भी पढ़ें: हिमाचल में इस बार घटेगी प्रधानों-उपप्रधानों की संख्या, बढ़ेंगे पंचायत समिति-जिला परिषद सदस्य, जानिए ये गणित

TAGGED:

PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM
PDS SHOPS IN SHIMLA
ONLINE APPLY FOR PDS SHOPS
FOOD CIVIL SUPPLIES
FAIR PRICE PDS SHOPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ये पेड़ है बेस्ट नेचुरल Air Purifier, धुंआ-प्रदूषण से लड़ने में सबसे ज्यादा कारगर, वैज्ञानिकों के शोध में हुआ खुलासा

हिमाचल में सर्दियों की शुरुआत में खिले बसंत के फूल, बदलता मौसम या खतरे की घंटी?

मंदिर ही नहीं देवताओं के सामान बनाने के लिए भी हैं कड़े नियम, परिवार से दूर दिन भर भूखे रहकर कारीगर करते हैं काम

कौन होता है पंचायत सचिव? गांव के विकास में क्या होती है इनकी भूमिका, जानें कितना महत्वपूर्ण है ये पद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.