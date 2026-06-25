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खाटू श्यामजी में निर्जला एकादशी मेला, 6.30 क्विंटल आम और विदेशी फूलों से सजा बाबा का दरबार

निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर खाटू श्यामजी धाम में दो दिवसीय मेला शुरू हो गया है. भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

विदेशी फूलों से सजा बाबा का दरबार
विदेशी फूलों से सजा बाबा का दरबार (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 4:47 PM IST

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सीकर: खाटू श्यामजी धाम में निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर आयोजित दो दिवसीय मेला आज से शुरू हो गया है. सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हैं. एकादशी, द्वादशी और शनिवार-रविवार की छुट्टियों के कारण अगले चार दिनों में लाखों भक्तों के खाटू पहुंचने की उम्मीद है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी और द्वादशी को बाबा खाटू श्याम के दर्शन का विशेष महत्व है. इसी वजह से राजस्थान के अलावा देश के दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू धाम पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर और आसपास भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और मंदिर कमेटी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है.

खाटू श्यामजी में निर्जला एकादशी मेला (ETV Bharat Sikar)

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आम और फूलों से हुआ भव्य शृंगार: इस बार मेले का मुख्य आकर्षण बाबा श्याम का खास फूल बंगला और आकर्षक सजावट है. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर को लगभग 6.30 क्विंटल ताजे आमों और देशी-विदेशी फूलों से सजाया गया है. मोगरा, गुलाब, इंग्लिश फूल, नारंगी व बसंती गेंदा, जिप्सो सहित दो दर्जन से अधिक किस्मों के फूलों का इस्तेमाल किया गया है. हरे-पत्तों और पीले आमों से प्राकृतिक सजावट की गई है.

जिला प्रशासन ने बिजली और स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति तुरंत नियंत्रित की जा सके. श्रद्धालुओं के लिए छाया, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक-चौबंद की गई हैं. यातायात को सुगम रखने के लिए रींगस से खाटू जाने वाले मार्ग को नो-व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है. रेलवे ने भी भक्तों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं. रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेनों का समय बढ़ा दिया गया है और भिवानी-ढहर का बालाजी-भिवानी स्पेशल ट्रेन भी संचालित हो रही है.

खाटूश्याम में जुटी भक्तों की भारी भीड़
खाटूश्याम में जुटी भक्तों की भारी भीड़ (ETV Bharat Sikar)

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24 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के कपाट: श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार निर्जला एकादशी पर विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है. सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ रही है. श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा. आगामी तीन दिनों तक दिन में भी कपाट बंद नहीं किए जाएंगे. मंदिर कमेटी और प्रशासन का अनुमान है कि 25 जून के आसपास रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु खाटू पहुंचेंगे.

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