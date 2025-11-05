ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा पर 450 साल पुराने नरसिंह मंदिर में लगता है आस्था का मेला, जानिए किसानों के लिए क्यों खास है ये संगम

हजारीबाग: जिले के खपरियांवा के नरसिंह मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है. यह मंदिर लगभग साढ़े चार सौ साल के इतिहास को संजोए हुए है. यहां भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जो काले रंग के ग्रेफाइट पत्थर से बनी है.

शैव और वैष्णव संप्रदाय का अनूठा संगम

यहां गर्भ गृह में भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव विराजमान हैं. स्थापित शिवलिंग जमीन से तीन फीट नीचे है. गर्भगृह में भगवान शिव के साथ विष्णु भगवान के विराजमान रहने का अद्भुत संयोग है, जो वैष्णव और शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है. मंदिर की स्थापना 1632 ईस्वी में पं. दामोदर मिश्र ने की थी.

450 साल पुराने नरसिंह मंदिर में लगता है आस्था का मेला (Etv bharat)

1632 ईस्वी में हुई थी मंदिर की स्थापना

श्री नरसिंह मंदिर का इतिहास काफी पुराना है. इसकी स्थापना 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्र ने की थी. वो संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान होने के साथ-साथ तांत्रिक भी थे. मान्यता है कि देवी के उपासक पंडित दामोदर मिश्र को सपना आया था कि नेपाल के काक भूसारी पर्वत में भगवान नरसिंह की प्रतिमा है. जब पंडित दामोदर मिश्र वहां गए और उन्होंने अपने स्वप्न में देखी गई जगह की तलाश की, तो उन्हें वह मूर्ति मिली. जिसके बाद मूर्ति को हजारीबाग के खपरियांंवा मंदिर में स्थापित किया गया, जो बाद में नरसिंह स्थान के रूप में जाना जाने लगा.